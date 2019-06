Cuál es el mejor momento del día para entrenar

Más allá del horario, lo mejor es siempre hacer ejercicio

Silvina Vitale SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2019 • 16:36

Mañana, tarde o noche, ¿da lo mismo? Sin duda, hacer alguna actividad física es bueno más allá del horario del día que se elija.

"Como dato inicial hacer ejercicio es bueno, no importa en qué horario. No vamos a dejar de entrenar porque no podemos hacerlo en los horarios ideales", dice Gabriel Lapman, médico cardiólogo, nefrólogo y especialista en hipertensión (MN 119066). Lapman aconseja cumplir 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico y dos a tres veces por semana de ejercicio de resistencia. "La suma de ambos mejora nuestra sobrevida. El ejercicio es la vacuna del siglo XXI", explica. Incluso si se trata de ejercicios de baja exigencia como una caminata de 10 a 15 minutos. "No hacer nada es mucho peor que hacer poco. A veces poco, resulta mucho. Si el modelo a seguir es Instagram uno se pone la vara muy alta, quizá la persona mira en las redes a chicos musculosos y chicas fit y se frustra. Pero si el objetivo es vivir más y mejor es fundamental el ejercicio moderado constante".

¿Qué conviene?

"Los corredores de elite logran sus mejores records entre las 19 y 21 horas porque al transcurrir el día los músculos anduvieron, están más fortalecidos y corren menos riesgo de lesiones que a primera hora de la mañana", señala Lapman. Quienes entrenan por la mañana, muy temprano tienen un mayor riesgo de lesionarse porque el cuerpo sale de un estado de somnolencia. Sin embargo, el beneficio de este horario es que el cuerpo tiene más energía.

Si el entrenamiento queda para última hora del día, el cansancio puede influir en el rendimiento y generar trastornos de sueño

Si se entrena por la tarde, los músculos llegan con mayor resistencia y baja el riesgo de lesiones. Pero si el entrenamiento queda para última hora del día, como pueden ser las 20 o las 21, el cansancio puede pesar e influir en el rendimiento y otro aspecto negativo es que la persona puede además experimentar trastorno del sueño.

Según Lapman, que entrena de noche, altera el ritmo del sueño y entonces le cuesta más dormirse. Esto sucede porque con el ejercicio las mitocondrias oxigenan los músculos y los tejidos, se activan las endorfinas y esto genera una excitación. A la persona le cuesta conciliar el sueño y al otro día está muy cansada. "En este punto es importante considerar el tipo de ejercicio que se realiza. No es lo mismo salir a caminar al parque que es un ejercicio relajante, que tiene como objetivo fortalecer los músculos y disfrutar, o hacer una clase de pilates o yoga, que jugar un partido de fútbol, salir a correr o realizar algún tipo de actividad física más vigorosa", aclara. Las actividades que no son tan enérgicas no influirán de manera considerable sobre el descanso nocturno.

La natación es una buena actividad para hacer un corte al mediodía

Para Jorge Dolarea, personal trainer, el horario elegido depende de la persona, de su edad y de sus obligaciones. Conviene entrenar por la mañana temprano o si es posible hacerse una escapada, por breve que sea, durante el mediodía. "Lo ideal es cortar al mediodía y hacer ejercicio, algo corto pero constante, pueden ser dos largos en la pileta o correr a la cinta, unos veinte minutos, o quince lo que se pueda, luego una ducha rápida, comer liviano y volver al trabajo. Si se puede repetir unas tres veces por semana", explica Dolarea. "En la Argentina los gimnasios están atestados de gente entre las 19 y las 21, porque es el horario en el que la mayoría sale del trabajo, pero muchas veces están cansados, y además al haber tanta gente hay que esperar para usar una máquina. Es mejor elegir un break activo al mediodía o ir temprano por la mañana", dice. A su vez, no recomienda hacerlo por la noche, por ejemplo, salir a correr en la ciudad, porque es cuando hay un exceso de contaminación ambiental. Para Dolarea, antes que la noche es preferible la mañana. Bien temprano, ya sea hacer running o ir al gimnasio, siempre habiendo incorporado una colación liviana antes de entrenar. Coincide en que más allá de los beneficios de tal o cual horario, lo importante es hacer actividad física.

"Al fin y al cabo, no importa tanto el horario sino que la persona haga ejercicio. Si bien hay pros y contras de entrenar en tal o cual horario, la contra más grande es no hacer nada", concluye Lapman.