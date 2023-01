Cuáles son las formas más eficaces de estudiar para un examen

escuchar

No es raro que los estudiantes se sientan frustrados cuando no consiguen buenas notas a pesar de haber estudiado mucho para un examen. También hay quienes sienten que olvidan rápidamente lo que aprendieron pocas semanas antes de la prueba.

Estos son dos de los desafíos que son especialmente importantes para los estudiantes recién llegados a la universidad, que se enfrentan a contenidos mucho más voluminosos y complejos que los que reciben en la escuela y a menudo tienen que compaginar los estudios con el trabajo.

“Hay estudiantes que se esfuerzan tremendamente, pero de manera equivocada y acumulan muchos conocimientos superficiales o declarativos, sin lograr alcanzar un nivel más conceptual”, le dijo a BBC News Brasil Matthew Bernacki, profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de Carolina del Norte (UNC), en Estados Unidos.

Bernacki se dedica a la ciencia del aprendizaje, lo que en la práctica se traduce en ayudar a los estudiantes a rentabilizar al máximo el tiempo y el esfuerzo invertidos en sus estudios. En su trabajo él explica qué técnicas demostraron ser más o menos eficaces, según sus propias investigaciones científicas y las de otros investigadores del sector.

Releer y subrayar no es garantía que las personas vayan a aprender el contenido según comprobaron una variedad de estudios científicos Freepik

Basados en sus conclusione, te ofrecemos tres de las técnicas habituales que consideran menos eficaces junto a alternativas de cómo sustituirlas en la práctica.

1. Releer y subrayar

Aunque la lectura y el subrayado de textos son una parte importante del aprendizaje, no suelen ser suficientes para que los alumnos lleguen a dominar el contenido estudiado. La relectura, en particular, requiere un esfuerzo y un tiempo que no siempre compensan, porque “da una falsa sensación de familiaridad con el contenido”.

Una de las técnicas que se recomienda es explicarse el contenido y luego someter a prueba el conocimiento adquirido Freepik

“Cuando abandonás el texto, no podés reproducir lo que leíste”, dice Bernacki. “En cuanto al subrayado, hay pruebas contradictorias: si se utiliza (la técnica) como un proceso intencionado, se reflexiona sobre lo que se está subrayando en el texto, se toman notas y se utilizan para avanzar en la estrategia (de estudio), puede ser muy productivo”, dice el investigador.

“Pero si subrayás sin ningún propósito en particular, o si lo hacés solamente como una forma de mantener la atención en el texto, puede que obtengas menos beneficios”.

Sustituirlo por:

Aprendizaje “activo”: el Centro de Aprendizaje de la UNC considera la lectura como un paso previo al aprendizaje. Para aprender realmente el contenido, es más eficaz interactuar activamente con él. He aquí algunas ideas del centro para hacerlo:

Crea preguntas, problemas o “cuestionarios” para que te respondas vos mismo. Es lo que Bernacki denomina “práctica de readquisición” de contenidos.

Al ponerte a prueba, aumentás tu capacidad de retener el contenido que estudiaste, explica el investigador.

que estudiaste, explica el investigador. Explícate el contenido a vos mismo, en voz alta, con tus propias palabras.

Para contenidos técnicos, como las matemáticas, conviene detallar el problema y los pasos para resolverlo.

2. Estudiar a última hora:

Pasar el día antes de un examen estudiando es una práctica habitual para intentar hacerlo bien. Pero el esfuerzo suele servir únicamente para salir bien en ese examen y no para memorizar realmente el contenido.

“Solemos meter todo el estudio en un intervalo muy pequeño, que puede servir en lo inmediato, pero no a largo plazo”, explica Bernacki.

Sustituirlo por:

Sesiones de estudio cortas y espaciadas: en lugar de estudiar varias horas justo el día antes del examen, merece más la pena realizar sesiones de estudio cortas, pero espaciadas a lo largo de varios días sobre el contenido que querés aprender.

“Lo importante es cómo utilizás tu tiempo de estudio, no la duración del mismo”, dice el director del centro de aprendizaje. “Las sesiones largas provocan pérdida de concentración y, en consecuencia, menos aprendizaje y retención”.

En la práctica, puede que vayas a estudiar el mismo tiempo (o menos) que si lo dejaras todo para el día anterior. La ventaja es que le dará tiempo a su cerebro para reforzar las conexiones neuronales de ese aprendizaje, que tendrá más probabilidades de convertirse en un recuerdo duradero.

Tratar de estudiar a última hora el día previo a un examen no resulta positivo en el aprendizaje a largo plazo Freepik

3. “Multitarea”:

Ya hay múltiples investigaciones que indican que estudiar con distracciones -por ejemplo, de mensajes de WhatsApp o videos en TikTok- es ineficiente no solamente porque estás dividiendo tu atención, sino porque el propio hecho de estar cambiando continuamente de pantalla o dispositivo te hace perder tiempo y energía.

Sustituirlo por:

La técnica “pomodoro”, o estudiar en bloques: la recomendación de Bernacki para no sufrir distracciones es establecer bloques de estudio. Por ejemplo, marca 35 minutos en el reloj y, en ese periodo, dedícate exclusivamente a estudiar un contenido, desconectándote de todas las distracciones.

Después, tenés cinco minutos para recompensar a tu cerebro con alguna distracción, por ejemplo, tomando un tentempié o consultando tus mensajes. Y luego volvés para otro bloque de 35 minutos de estudio.

Este método se conoce como “pomodoro”, en referencia a esos aparatos con forma de tomate para contar los minutos. Esta técnica ayuda no solo a evitar la pérdida de tiempo con distracciones, sino también a mantener el cerebro motivado con la perspectiva de una “recompensa”.

Al mejorar nuestra forma de estudiar, logrando mayor eficiencia y autorregulación, influye también positivamente en nuestra motivación Freepik

Técnicas efectivas

Bernacki aplicó estas técnicas y supervisó sus resultados principalmente entre grupos de estudiantes de cursos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y también entre estudiantes universitarios de primera generación, es decir, jóvenes que son los primeros de su familia en acceder a la universidad, que suelen disponer de un repertorio menor de técnicas de estudio para desenvolverse en este difícil periodo.

En un estudio publicado en 2022 en la revista Journal of Educational Psychology, Bernacki y sus colegas investigaron cómo un programa de estudios centrado en el aprendizaje de las ciencias y la estrategia de autorregulación repercutía en los estudiantes de biología identificados, mediante un algoritmo, como alumnos con riesgo de obtener malos resultados en el curso. Los alumnos obtuvieron un 12% mejores resultados que el grupo de control en los exámenes finales del curso.

Consejo final

La “autorregulación” en el estudio

Bernacki señala, sin embargo, que no basta con aplicar las técnicas anteriores como si fueran fórmulas mágicas que funcionan en todo momento, sino que hay que identificar qué técnicas son las más adecuadas para cada objetivo de aprendizaje. Esto pasa por lo que el experto denomina autorregulación en los estudios.

“Se trata de analizar la tarea, comprender cuál es el objetivo de aprendizaje, de qué recursos dispongo y elegir la estrategia que se ajuste a ello”, explica.

“A veces el conocimiento es muy concreto y explícito: por ejemplo, un hecho, una definición, una fórmula, que puede estudiarse más brevemente. Pero otras cosas son más complejas, tienen múltiples pasos o requieren una comprensión más conceptual. Son más difíciles de estudiar todos a la vez. Así que tenés que generar tu propio conocimiento y tus propias respuestas y así poder autoevaluarte: ‘¿He entendido bien esto?”, concluyó.

Bernacki afirma que las técnicas tienen base científica y pueden ser utilizadas por cualquier estudiante en el mundo que quiera mejorar su rendimiento.

*Por Paula Adamo Idoeta

BBC MUNDO

BBC Mundo