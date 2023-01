“How I Met Your Father 2″ llegó a Star Plus: cuatro curiosidades sobre Hilary Duff, una de las protagonistas

escuchar

Hilary Duff es Sophie Tompkins en How I Met Your Father, la serie inspirada en How I Met Your Mother estrenó su temporada 2 el 24 de enero en Star+.

La historia trae a Kim Cattrall como Sophie en la madurez, contándole a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, y a Duff en la piel del mismo personaje, pero como una joven que vive en Nueva York.

How I Met Your Father 2

En febrero de 2022, How I Met Your Father, anunció que renovaba para una segunda temporada de 20 episodios, solo un mes después de su estreno el 18 de enero en Hulu. La primera temporada de la serie llegó a Latinoamérica a través de Star+ el 9 de marzo. Hilary Duff cuenta con una larga trayectoria en la actuación y la música y tiene fanáticos que ahora la disfrutan en una nueva faceta de su vida.

Es que Duff no solo es la protagonista de la serie de Star+ sino también se desarrolla como productora de la misma. Nació el 28 de septiembre de 1987 en Houston, Texas y es hija de Susan Duff y Robert Erhard Duff. La actriz creció en una ciudad caracterizada por sus maravillosos parques, senderos para caminar y transitar en bicicleta.

Una de las escenas de How I Met Your Father (Photo by: Patrick Wymore/Hulu) Patrick Wymore - Star+

“Era un ambiente muy rústico. Me encantaba jugar con mi hermana (Hayley Duff) en el campo, usando mucho la imaginación y compartiendo con sencillez el tiempo juntas”, dijo en una entrevista con la revista Vanity Fair. Conquistó el corazón de todos los adolescentes como también de sus familias con el estreno de Lizzie McGuire, la serie de Disney Channel disponible en Disney+.

Esta serie de dos temporadas sigue la historia de Lizzie, una joven con grandes amigos que descubre sus pensamientos gracias a su simpático álter ego animado. Mientras tanto, atraviesa los obstáculos propios de la secundaria mientras lidia con su hermano menor.

Esta versión de la serie fue considerada "muy adulta" para la plataforma de streaming de Disney Disney

Por otro lado, y entre las curiosidades de la artista, es madre de 3 niños: Luca Cruz de 10 años, Banks Violet de 3 años y la recién llegada Mae James de casi 1 año. Su familia también está integrada por su esposo y músico Matthew Koma, con quien lleva 3 años de casada.

En sus redes sociales oficiales, comparte momentos divertidos y de juego en casa con sus hijos, como también imágenes que inmortalizaron el día de su boda con Koma.

Duff junto a su familia en el 2021 EDT

Además de trabajar en la actuación, Hilary dirige su firma de productos sostenibles Happy Little Camper, de pañales y toallas naturales para bebés, y su marca ecológica Veeda, de productos de higiene femenina.

El Comercio (Perú)