¿Debería casarme con un asesino? La historia de amor que desenmascaró a un homicida

¿Qué harías si la persona que amás te dijera que mató a un hombre? Es fácil imaginar que actuarías de forma racional, moral y sin dudarlo, pero “¿Debería casarme con un asesino?” (Should I Marry a Murderer?), el nuevo true crime de Netflix, sugiere que en la vida real el amor lo complica todo.

En 2017, el conductor alcoholizado Alexander McKellar —conocido como Sandy— atropelló y mató al ciclista Tony Parsons en Argyll and Bute, Escocia. Fue el mismo McKellar y su hermano gemelo, Robert, quienes enterraron luego su cuerpo. El cuerpo permaneció allí sin ser descubierto durante tres años, hasta que la nueva novia de McKellar, la doctora Caroline Muirhead, descubrió la verdad y condujo a la policía hasta la fosa.

Cuando el director Josh Allott se enteró de la historia, “no podía creer que fuera real”. “Pensé que era la trama de un drama y que no podía pasarle a nadie en la vida real”, sostuvo.

La productora de la serie documental, Clare Beavis, que conocía el caso porque había “tenido un gran impacto en Escocia”, dice que la “parte que faltaba de cómo se cubrió la historia fue el testimonio de Muirhead y su relato de los hechos”.

La revelación de un secreto

La serie comienza con Muirhead aún conmovida por una separación difícil antes de conocer a McKellar en Tinder en 2020, lo que desata un romance vertiginoso que, en cuestión de semanas, derivó en un compromiso. Poco después, Muirhead le preguntó a McKellar si había algo en su pasado que podría afectar su futuro juntos.

Le dijo que unos años antes había atropellado a un ciclista mientras conducía a su casa desde un hotel con su hermano, y que no buscó asistencia médica. Más tarde se reveló que las lesiones de la víctima eran tan graves que solo habría sobrevivido entre 20 y 30 minutos sin ayuda, aunque era poco probable que hubiera muerto de forma instantánea.

Los hermanos gemelos salieron de la zona y regresaron al lugar en otro auto para llevar el cuerpo de Parsons a Auch Estate, en Escocia, lugar donde lo enterraron.

La serie está narrada a través de la voz de Muirhead, la mujer del asesino. Netflix

La revelación puso a Muirhead en una posición muy difícil, dividida entre ser leal a su pareja o hacer lo correcto. Para el director de la serie documental, fue esa tensión emocional y moral lo que hizo que la historia fuera imposible de ignorar. “Es imposible no imaginar este dilema en tu propia relación. Te hace pensar en lo que harías en su situación, ya que es un escenario aterrador, de pesadilla”, dice Allot.

Muirhead denunció el crimen ante la policía, pero lo que hizo a continuación es lo que hace que la historia sea tan extraordinaria y, posiblemente, explica por qué la serie existe. En lugar de alejarse, Muirhead continuó la relación, todo mientras iba en secreto a la policía y cooperaba con la investigación, sin que McKellar supiera que ella era la que lo había denunciado.

Los márgenes del delito

Pasarían casi tres años desde que McKellar le confesó a Muirhead lo que había hecho hasta que la justicia le impusiera una pena de prisión.

Durante ese tiempo, Muirhead grabó las confesiones secretas en su teléfono y volvió a Auch Estate, en Escocia, con McKellar y en silencio dejó caer una lata de Red Bull para marcar el lugar, antes de indicarle a la policía dónde buscar el cuerpo.

Si bien algunos pueden cuestionar tales decisiones, Allott dice que Muirhead hizo lo correcto al denunciar el crimen a la policía. Los hermanos fueron arrestados en diciembre de 2020 y puestos en libertad bajo fianza; fueron acusados ​​en diciembre de 2021. “Ella esperaba que los hermanos fueran detenidos, enfrentaran juicio y estuvieran en prisión y fuera de su vida para siempre, pero fueron empujados de vuelta a su vida”, explica Allott.

Dice que ella tuvo que afrontar este período de incertidumbre sola, ya que estuvo “expuesta a ellos durante casi un año y ahí es donde entran en juego las decisiones”.

Alexander McKellar le confesó a Muirhead, al comienzo de la relación, que había matado al ciclista. Netflix

Es precisamente la complejidad de la personalidad de Muirhead lo que la convierte en una figura tan fascinante, ya que, según Allott, “era elocuente e inteligente, una joven patóloga prometedora con ocho años de formación médica”. “Ella anduvo toda su vida por el buen camino y después de conocer a Sandy y escuchar lo que hizo, todo se desmoronó”, dice.

En la serie, Muirhead habla con franqueza sobre cómo recurrió al alcohol y las drogas en un intento de hacer frente a la situación en la que se encontraba.

El director y la productora de la serie tienen claro que sus intenciones son presentar un relato equilibrado de los hechos pero, en última instancia, quieren destacar “lo que puede hacer a la vida de alguien estar en la periferia del crimen pero no involucrado en él”.

También examinan la forma en la que la policía trató a Muirhead, después de que ella se presentara para denunciar un delito. Allott sostiene que la policía “no sabía cómo tratar a Caroline” y asegura que —sin contar demasiado— si hubiera recibido “consideración y amabilidad por parte de ellos, no habría tenido que tomar algunas de las decisiones que tomó”.

La productora de la serie coincide en esta idea y agrega que la experiencia de Muirhead “se hace eco de muchas experiencias de personas en el sistema de justicia penal”. “Las ruedas de la justicia giran tan lentamente y eso afecta la vida de las personas. Eso es lo que queríamos mostrar”, dice Beavis.

La policía de Escocia y el Soporte a las Víctimas de Escocia se negaron a participar en la serie. Muirhead hizo múltiples denuncias contra la policía de Escocia. Después de una investigación de cinco años, la mayoría fueron desestimadas y la policía sostiene que ofreció el apoyo adecuado a Muirhead.

El desamparo de las víctimas

En una nota sobre el programa, Muirhead dijo que “confiaba en que el sistema me acompañaría y me mantendría a salvo cuando estuviera en mi punto más vulnerable, pero esa no fue mi experiencia”.

“Espero que al hablar y compartir lo que me ocurrió podamos iniciar una conversación honesta sobre una mayor protección para las víctimas y los testigos, y sobre por qué se necesita con tanta urgencia una comprensión mucho más profunda de la salud mental dentro de la policía y el sistema judicial”, agregó.

“Con demasiada frecuencia, el impacto del trauma y el abuso se pasa por alto o se descarta por completo, y esto significa que personas como yo quedan completamente desamparadas, teniendo que recomponer sus vidas por su cuenta”, marcó.

Muirhead marcó con una lata de Red Bull el lugar donde la víctima había sido enterrada. Netflix

En julio de 2023, poco antes de que comenzara el juicio de los hermanos en el Tribunal Superior de Glasgow, McKellar admitió el cargo reducido de homicidio culposo. Su hermano logró que se aceptara su declaración de no culpabilidad por asesinato, pero ambos admitieron haber intentado obstaculizar el curso de la justicia al encubrir el crimen.

Sandy McKellar fue sentenciado a 12 años de prisión, mientras que su hermano recibió una condena de cinco años y tres meses. El caso también fue cubierto previamente en la serie documental de la BBC “Caso de asesinato: El ciclista desaparecido” (Murder Case: The Vanishing Cyclist). “¿Debería casarme con un asesino?” (Should I Marry a Murderer?) se estrenó este miércoles en Netflix.

Por Yasmin Rufo