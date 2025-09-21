¿Cuáles son los beneficios y riesgos de consumir bicarbonato de sodio?

A lo largo de diciembre es natural sentir pesadez estomacal, debido a las recurrentes reuniones con amigos, familiares y compañeros de trabajo a modo de cierre de año. Ante esto, muchos recurren al bicarbonato de sodio para aliviar rápidamente la molestia. Aunque es un medicamento de venta libre, es importante que no te automediques y que tener presente que hay contraindicaciones. El bicarbonato de sodio, según Medline Plus, es usado principalmente para la acidez estomacal y la indigestión ácida.

Este medicamento es vendido en pastillas o en polvo para tomarlo vía oral y se debe consumir entre una y cuatro veces al día, dependiendo de la condición del paciente. Si se usa como antiácido, se debe tomar una o dos horas después de consumir cada comida con un vaso grande de agua; si se ingiere por otro motivo, no es necesario que comas justo antes de ingerirlo. Además, es importante no consumirlo por más de dos semanas consecutivas. Si los síntomas aún persisten, debe asistir al médico.

Precauciones antes de tomar bicarbonato de sodio

Según Medline Plus, antes de consumirlo es esencial lo siguiente:

Avisá a su doctor si es que está tomando otros medicamentos, especialmente si son antiácidos ketoconazol y benzodiazepinas.

Avisar si tuviste hipertensión, insuficiencia cardíaca, congestiva o enfermedades del riñón o si está en gestación.

Riesgos de consumir bicarbonato en exceso

Cuando se consume en polvo mezclado con agua, es posible incurrir en un exceso de bicarbonato de sodio, ya que de por sí el sodio aumenta en el cuerpo. Esto puede desencadenar diversos efectos, ya que el cuerpo trata de corregir el desequilibrio de sal.

El bicarbonato de sodio es beneficioso para afecciones de la piel como el acné, y para todas aquellas que tienen piel grasa. Getty Images

Los efectos secundarios más comunes del exceso de bicarbonato de sodio incluyen los siguientes signos:

Gases

Náuseas y vómitos.

Diarrea o estreñimiento.

Espasmos y dolores abdominales.

Debilidad muscular.

Deshidratación.

Convulsiones.

Respiración dificultosa

Insuficiencia renal, cuando el consumo es prolongado.

Beneficios de consumir bicarbonato

Así como tiene consecuencias, el no consumirlo en exceso tiene beneficios que pueden beneficiar tu salud física: