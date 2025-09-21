¿Cuáles son los beneficios y riesgos de consumir bicarbonato de sodio?
Su consumo puede tener ciertos efectos positivos, como la reducción de la acidez, y negativos, como el estreñimiento
- 4 minutos de lectura'
A lo largo de diciembre es natural sentir pesadez estomacal, debido a las recurrentes reuniones con amigos, familiares y compañeros de trabajo a modo de cierre de año. Ante esto, muchos recurren al bicarbonato de sodio para aliviar rápidamente la molestia. Aunque es un medicamento de venta libre, es importante que no te automediques y que tener presente que hay contraindicaciones. El bicarbonato de sodio, según Medline Plus, es usado principalmente para la acidez estomacal y la indigestión ácida.
Este medicamento es vendido en pastillas o en polvo para tomarlo vía oral y se debe consumir entre una y cuatro veces al día, dependiendo de la condición del paciente. Si se usa como antiácido, se debe tomar una o dos horas después de consumir cada comida con un vaso grande de agua; si se ingiere por otro motivo, no es necesario que comas justo antes de ingerirlo. Además, es importante no consumirlo por más de dos semanas consecutivas. Si los síntomas aún persisten, debe asistir al médico.
Precauciones antes de tomar bicarbonato de sodio
Según Medline Plus, antes de consumirlo es esencial lo siguiente:
- Avisá a su doctor si es que está tomando otros medicamentos, especialmente si son antiácidos ketoconazol y benzodiazepinas.
- Avisar si tuviste hipertensión, insuficiencia cardíaca, congestiva o enfermedades del riñón o si está en gestación.
Riesgos de consumir bicarbonato en exceso
Cuando se consume en polvo mezclado con agua, es posible incurrir en un exceso de bicarbonato de sodio, ya que de por sí el sodio aumenta en el cuerpo. Esto puede desencadenar diversos efectos, ya que el cuerpo trata de corregir el desequilibrio de sal.
Los efectos secundarios más comunes del exceso de bicarbonato de sodio incluyen los siguientes signos:
- Gases
- Náuseas y vómitos.
- Diarrea o estreñimiento.
- Espasmos y dolores abdominales.
- Debilidad muscular.
- Deshidratación.
- Convulsiones.
- Respiración dificultosa
- Insuficiencia renal, cuando el consumo es prolongado.
Beneficios de consumir bicarbonato
Así como tiene consecuencias, el no consumirlo en exceso tiene beneficios que pueden beneficiar tu salud física:
- Ayuda a reducir la acidez estomacal: Como ya se mencionó anteriormente, la cuarta parte de una cucharada pequeña de bicarbonato, disuelta en un vaso de agua, puede ayudar a reducir la sensación de ardor que puede producirse tanto en la garganta como en el pecho, siempre que sea bebido lentamente.
- Reduce el riesgo de sufrir problemas urinarios: Diversos estudios han demostrado que el bicarbonato de sodio reduce síntomas que pueden aparecer en el tracto urinario inferior de las personas.
- Exfoliante: Aplica en el rostro la mezcla de 3/4 de bicarbonato de sodio y 1/4 de agua, y frota suavemente sobre el rostro o el cuerpo con movimientos circulares y enjuaga.
- Alivia la migraña: Los estudios afirman que, media cucharadita de bicarbonato disuelta en un vaso de agua, puede ayudarnos momentáneamente a reducir los molestos dolores de cabeza y las náuseas que son producidas por la migraña.
- Blanqueador dental: Si buscas blanquear los dientes con bicarbonato de sodio, debes aplicar con un dedo un poco de polvo sobre los dientes, dejarlo actuar unos minutos y enjuagar. No hay necesidad de cepillar.
- Tratamiento capilar: Puede ayudar a conseguir un cabello limpio y con brillo. Mezcla 100 mililitros de agua con tres cucharadas de bicarbonato y rocía el cabello. Masajea el cuero cabelludo, deja actuar por 5 minutos y enjuaga.
- Desodorante: en un recipiente mezcla aceite de coco y bicarbonato hasta obtener la consistencia deseada, luego aplícalo.
- Crema antiacné: Mezcla media cucharadita de miel, una cucharada de bicarbonato de sodio y si lo deseas, un chorrito de aceite vegetal. Remueve y aplícalo, masajeando suavemente sobre la piel y aclarando después de 5 minutos. Lo puedes hacer una o dos veces a la semana para obtener resultados.
