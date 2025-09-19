Por qué se celebra el día del preceptor hoy, 19 de septiembre

Los estudiantes, docentes y no docentes que realizan su tarea en establecimientos educativos tienen diversos reconocimientos durante el noveno mes del año y este viernes 19 de septiembre se suma la celebración por el Día del Preceptor.

Los preceptores asisten al alumnado con diferentes tareas Eric Thayer - FR171986 AP

En esta jornada se busca resaltar la tarea de los preceptores de los distintos niveles de enseñanza que se desempeñan como una pilar fundamental en la educación de los niños y adolescentes y que, pese a no estar dando clases ante el alumnado, realizan gestiones y tareas que impactan directamente en la enseñanza y convivencia escolar de los estudiantes.

Aunque se desconocen los orígenes de la fecha, el Día del Preceptor queda enmarcado en el mes de septiembre, que en la Argentina está enfocado en la Educación.

Por qué se celebra el día del preceptor hoy

Aunque no hay un motivo específico para la elección del Día del Preceptor, la jornada se enmarca en septiembre, que es el “Mes de la Educación” en el país y la efeméride se suma al Día del Maestro (el 11 de septiembre), Día del Psicopedagogo (17 de septiembre), el Día de la Secretaria o Secretario de Escuelas (4 de septiembre), el Día Internacional de la Alfabetización (8 de septiembre) y el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios (16 de septiembre).

Qué se requiere para ser preceptor

Existen diferentes cursos que otorgan el Título de Preceptor, aprobado por la Dirección General de Escuelas. En estos, se enseña técnicas y manejo de comunicación interpersonal y grupal. Asimismo, se tratan temas sobre sociología, cultura y redacción. Se instruye a estos futuros profesionales en pedagogía.

En muchos casos, diferentes instituciones educativas solicitan un apto físico y test de rendimiento corporal a quienes deseen ocupar este cargo. En el Día del Preceptor, se celebra su participación en las escuelas, que resulta clave para el acompañamiento del alumnado y el desarrollo educativo.

Cada 19 de septiembre se celebra el Día del Preceptor Marta Fernández Jara - Europa P - Marta Fernández Jara - Europa P

Cuáles son las funciones de un preceptor

Un preceptor se encarga de diversas actividades relacionadas con el aprendizaje, la asistencia y el cumplimiento de las normas educativas. Entre ellas, se destacan las siguientes: