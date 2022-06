Cuándo es el próximo partido de la selección argentina

La gran victoria de la Argentina 3-0 ante Italia por la Finalissima en Wembley fue un espectáculo de fútbol que dejó a los fanáticos con ganas de volver a ver a la selección en la cancha, pero ¿cuándo es el próximo partido? Para alivio de los hinchas, la respuesta es que, después del título obtenido este miércoles ante el campeón de Europa, el equipo nacional volverá a jugar este fin de semana.

El próximo partido de la albiceleste se mantendrá dentro del Viejo Continente, y la volverá a enfrentar con un rival de esas latitudes que no clasificó al Mundial: este domingo 5 de junio la Argentina va a jugar contra Estonia a partir de las 15 en el Estadio El Sadar, en Pamplona, dentro de la provincia española de Navarra. Se trata de uno de los últimos partidos que el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará antes de la Copa del Mundo.

Al ser un amistoso, es una oportunidad para probar jugadores con poca continuidad en el plantel. La selección de Estonia se ubica 110° en el Ranking FIFA, nunca jugó una Copa del Mundo y llega al encuentro tras haber quedado cuarta de cinco en su zona de clasificación al mundial. La campaña de los bálticos a Qatar estuvo atravesada por derrotas resonantes contra Bélgica (2-5), República Checa (2-6) y Bielorrusia (2-4). De hecho, su única victoria en las eliminatorias fue ante este último rival (que acabó último del grupo) al que derrotó 2-0 de local.

En este contexto, ya hay previsto un cambio en el plantel argentino. Dibu Martínez no ocupará el arco en Pamplona, ya que una inflamación en un nervio de la rodilla lo dejó dolorido tras la final de Wembley. El jugador eligió no correr riesgos y realizarse un tratamiento para no comprometer esta parte de su cuerpo y llegar bien a la pretemporada del Aston Villa, el club inglés en el que juega. La situación le abre la puerta del arco a alguno de los suplentes del equipo: Franco Armani, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

El escenario del encuentro será el estadio El Sadar, que alberga los partidos del Osasuna, equipo de la primera división de España, y que -por lo tanto- es un campo conocido por Lionel Messi. Tiene capacidad para más de 23.000 personas y se espera que se llene de hinchas argentinos, estonios y curiosos de otras naciones quienes vayan allí para disfrutar de uno de los últimos partidos de la selección nacional antes del viaje mundialista.

Aunque en un principio se pensó que este amistoso sería la despedida del plantel previa a Qatar, los planes de la dirigencia cambiaron tras el fallo de la FIFA que obliga a la Argentina a jugar contra Brasil el partido de eliminatorias suspendido el año pasado. El clásico sudamericano todavía tiene fecha a confirmar y, aunque la FIFA sugirió que sea en septiembre (a dos meses del mundial), la AFA continúa su batalla legal por suspender el encuentro.

Ambas selecciones habían acordado realizar un amistoso en Melbourne, Australia, el 11 de junio, pero según confirmó Juninho Paulista, el coordinador de la selección brasileña, la Argentina pidió cancelarlo. Mientras tanto, Brasil venció 5-1 a Corea del Sur este jueves y se medirá con Japón en Asia el 6 de junio.