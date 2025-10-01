El calendario lunar de octubre 2025 ya está disponible, por lo cual se puede conocer el día en que habrá Luna llena durante el décimo mes del año. Se trata de la fase en que el satélite natural se puede ver en su totalidad en el cielo.

La Luna pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol de forma mensual. Gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella. Debido a la duración de este ciclo, normalmente no coincide con los días del almanaque, por lo que no siempre es fácil determinar cuándo ocurre cada fase.

La fecha en que habrá Luna llena en octubre Foto: Pixabay Pixabay

Muchos tienen en cuenta este fenómeno que se da una vez al mes porque se considera que el plenilunio puede tener efectos muy llamativos. Además, varios creen que este fenómeno astronómico impacta en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Por ejemplo, se considera que puede afectar en el resultado de un corte de pelo. También se tiene en cuenta su influencia para cuestiones astrológicas.

Cuándo hay Luna llena en octubre 2025

De acuerdo al sitio Date and Time, el plenilunio se dará el martes 7 de octubre. Por lo tanto, será en los primeros días del décimo mes del año que se podrá visualizar el satélite natural en su totalidad. Se podrá ver desde la Argentina a partir de las 18.45 de la tarde, horario en que saldrá. Este se pondrá a las 7.26 del día siguiente.

La Luna llena de octubre es conocida como la “Luna de Cosecha”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, se trata del plenilunio más cercano al equinoccio, que indica el inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el sur. Su nombre surge porque suele coincidir con la época en que se cosecha la siembra.

La Luna llena de octubre se conoce como "Luna de Cosecha" Foto de wirestock disponible en freepik

Cuándo habrá Luna llena en lo que queda de 2025

Estos son cada uno de los días en que habrá Luna llena en 2025 en los últimos meses que quedan:

Noviembre: miércoles 5

Diciembre: jueves 4

Fenómenos astronómicos que ocurrirán en lo que queda de 2025

Los fanáticos de la astronomía aún tiene algunos eventos para disfrutar durante en lo que queda del año, como lluvias de estrellas. Cabe destacar que este año se dieron cuatro eclipses, dos lunares y dos solares. A continuación, los fenómenos astronómicos más destacados que ocurrirán en los últimos meses de 2025:

En octubre se darán dos lluvias de meteoritos Credits: Business Insider Es

8 y 9 de octubre: lluvia de Meteoritos Dracónidas

21 y 22 de octubre: lluvia de Meteoritos Oriónidas

17 y 18 de noviembre: lluvia de Meteoritos Leónidas

13 y 14 de diciembre: lluvia de Meteoritos Gemínidas

21 de diciembre: solsticio de verano

21 y 22 de diciembre: lluvia de Meteoros Úrsidas