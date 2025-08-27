Cuándo hay Luna llena en septiembre 2025

El calendario lunar de septiembre 2025 detalla el momento en que el satélite natural pasará por sus fases, como es el caso de la Luna llena. Se trata del momento en que se puede ver en su totalidad en el cielo.

La Luna pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol de forma mensual. Gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella. Debido a la duración de este ciclo, normalmente no coincide con los días del almanaque, por lo que no siempre es fácil determinar cuándo ocurre cada fase.

La fecha y horario en que se podrá ver la Luna llena de septiembre (Unsplash/Ganapathy Kumar)

Muchos tienen en cuenta este fenómeno que se da una vez al mes porque se considera que el plenilunio puede tener efectos muy llamativos. Además, varios creen que este fenómeno astronómico impacta en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Por ejemplo, se considera que puede afectar en el resultado de un corte de pelo. También se tiene en cuenta su influencia para cuestiones astrológicas.

Cuándo es la Luna llena de septiembre 2025

De acuerdo al sitio Date and Time, el plenilunio se dará el domingo 7 de septiembre. Se podrá ver desde la Argentina a partir de las 18.45 de la tarde, horario en que saldrá. Este se pondrá a las 7.26 del lunes.

En esta ocasión, coincide con un eclipse lunar total. Suele ocurrir durante el plenilunio y se da cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, creando una sombra sobre el satélite natural que lo hace ver rojizo. Este será visible en gran parte del mundo: Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

La Luna llena de septiembre es conocida como la “Luna de Cosecha”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, se trata del plenilunio más cercano al equinoccio, que indica el inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el sur. Su nombre surge porque suele coincidir con la época en que se cosecha la siembra.

La Luna llena de septiembre se conoce como "Luna de Cosecha" porque ocurre cerca del equinoccio Foto de wirestock disponible en freepik

Cuándo habrá Luna llena en lo que queda de 2025

A continuación, cada uno de los días en que habrá Luna llena en 2025, en los meses que quedan:

Octubre: martes 7

Noviembre: miércoles 5

Diciembre: jueves 4

Fenómenos astronómicos que ocurrirán en lo que queda de 2025

Los fanáticos de la astronomía tendrán varios eventos para disfrutar durante este año, como lluvias de estrellas, cometas y eclipses. A continuación, los fenómenos astronómicos más destacados que ocurrirán en lo que queda de 2025.

En septiembre hay un eclipse total de Luna (Photo by Luis ACOSTA / AFP) LUIS ACOSTA - AFP

7 y 8 de septiembre: eclipse lunar total (visible en Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda)

21 de septiembre: eclipse solar parcial (visible al sur del Pacífico y parte de la Antártica)

22 de septiembre: equinoccio

8 y 9 de octubre: lluvia de Meteoritos Dracónidas

21 y 22 de octubre: lluvia de Meteoritos Oriónidas

17 y 18 de noviembre: lluvia de Meteoritos Leónidas

13 y 14 de diciembre: lluvia de Meteoritos Gemínidas

21 de diciembre: solsticio de verano

21 y 22 de diciembre: lluvia de Meteoros Úrsidas