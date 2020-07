Jimena Barrionuevo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 00:12

Fue una noche atípica. Samuel Darlaston estaba preparando la cena cuando sintió algo suave en su pulgar. Bajó la mirada hacia el brócoli que estaba desenvolviendo y vio una oruga verde que se arrastraba por su mano. "Estaba realmente conmocionado pero también confundido porque el brócoli estaba empacado e importado desde España. Así que esta oruga había viajado desde ese país".

Darlaston buscó en Google más información sobre el pequeño polizón y descubrió que era una mariposa blanca de repollo, un insecto común en el Reino Unido y en todo el mundo. Bautizó a la oruga Cedric y lo colocó en un recipiente equipado con todo lo que necesitaba, incluido el brócoli originalmente destinado a su cena. Aunque no lograba salir de su asombro, esa sensación pronto se convirtió en alegría cuando se dio cuenta de que tenía una nueva mascota para disfrutar durante el aislamiento en su casa en Londres.

La vida te da sorpresas

Darlaston, anfitrión de KISS FM UK y vegetariano, regresó a Tesco, el supermercado donde había adquirido la verdura y compró un poco de brócoli de reemplazo. En el lugar le reembolsaron los US $ 1.37 por el costo del brócoli infestado de orugas. Los usó para comprar más verduras e, inesperadamente, consiguió más. Porque, cuando llegó a casa, descubrió otras cinco orugas que roían la verdura. Su compañero de cuarto encontró una oruga adicional en su brócoli, y decidieron que todos los insectos se mudarían con Cedric.

"En este punto, no podíamos creer lo que habíamos encontrado y obviamente agregamos la nueva incorporación a la Casa Big Caterpillar. Y le pusimos nombres a todos: Carlos, Slim Eric, Croc, Janine, Broc y Olly. Nunca antes había encontrado seres vivos en mi comida, pero realmente no me molestó. Simplemente significa que están usando menos pesticidas. Quería mantenerlos a todos seguros, gordos y felices hasta que se ocultaran, y luego finalmente desplegar sus alas".

Así, al cabo de tres días, Cedric había elegido un lugar en la pared del recipiente y comenzó a formar una crisálida. Los hermanos de Cedric hicieron lo mismo y comenzaron a trabajar en sus telas para sus propias transformaciones. Luego, una a una, las mariposas de color verde brillante emergieron de las crisálidas y lentamente se volvieron blancas.

"¡El mayor desafío que enfrenté al levantar las orugas fue su amor por escapar! Especialmente cuando están a punto de capullo. Un día encontramos uno en una vainilla ornamental. Otra debajo de una mesa y una tercera detrás de un candelabro! ¡Se habían liberado de la tapa de papel!".

Después de pasar una semana viéndolos crecer, liberar a los pequeños de vuelta a la naturaleza fue sorprendentemente emotivo para Darlaston. "Solo quería hacer lo mejor que pudiera por ellos y eventualmente tuvimos siete de siete emergiendo y finalmente liberados. Slim Eric, la oruga más delgada y más lenta en desarrollarse fue liberada ayer por la mañana. Él fue el último y fue muy emocionante porque nos preocupaba que no lo lograra. Y lo mejor de todo es que terminó siendo una de las mariposas más activas".