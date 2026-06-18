3 beneficios de comer berenjena y cómo quitarle el sabor amargo

La berenjena es una hortaliza versátil y nutritiva que puede incorporarse a todo tipo de preparaciones, desde pastas y guisos a milanesas y dips. Destaca por su aporte de vitaminas, minerales y fibra, que contribuyen a una alimentación equilibrada y que, además, ayudarían a reducir el colesterol y favorecer el control del peso, entre otros beneficios de su consumo.

En la piel de este alimento se han identificado antocianinas (flavonoides), pigmentos que le confieren su característico color oscuro. Aunque la variedad más conocida es la de color morado oscuro o negro, también existen ejemplares blancos, amarillos y rojos. Por dentro, su pulpa blanca contiene pequeñas semillas amarillas y un sabor levemente amargo.

En cuanto a su historia, existen registros que ubican su cultivo antes del año 2000 a. C. y señalan su origen en el sudeste asiático. Los datos más antiguos la sitúan en la región de Assam, en el noreste de la India, así como en territorios de Birmania y China. Con el paso de los siglos, comerciantes árabes la llevaron al norte de África y, durante la Edad Media, ingresó a Europa a través de la España musulmana. En la actualidad, China e India son sus principales productores, seguidos por países como Egipto y Turquía.

En su piel la berenjena tiene antocianinas (flavonoides), pigmentos que le confieren su color oscuro Freepik

Debe conservarse refrigerada y consumirse preferentemente dentro de los diez días posteriores a su compra. En caso contrario, puede desarrollar manchas oscuras y adquirir un sabor más amargo. Sol Vazquez, nutricionista especialista en inflamación y wellness, señala que la forma de preparación influye notablemente en su perfil nutricional. Y añade que haciéndola al horno o grillada se mantienen gran parte de sus nutrientes, mientras que frita absorbe importantes cantidades de aceite, lo que aumenta su aporte calórico.

Otros tips a tener en cuenta para su consumo son:

Asegurarse de que el color de la cáscara sea intenso, brillante y sin decoloraciones, cicatrices o magulladuras.

Al seleccionar las berenjenas se deben sentir firmes y pesadas al tacto.

Para reducir su amargura se recomienda salarlas y dejarlas que reposen durante 30-60 minutos. Luego se enjuagan y secan bien para retirar el exceso de sal.

Beneficios de la berenjena

Medical News Today, el sitio médico online, informa que una porción de berenjena puede proporcionar al menos el 5% de las necesidades diarias de fibra, cobre, manganeso, vitamina B-6 y tiamina que requiere una persona. Su componente mayoritario en su peso es el agua, presente en un 92% de su composición.

1. Cuida el corazón

Vazquez revela que, gracias a su contenido de fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos, la berenjena puede contribuir a la salud cardiovascular, el control de la glucosa y la protección frente al estrés oxidativo, un proceso asociado al envejecimiento y a múltiples enfermedades crónicas.

Una porción de berenjena puede proporcionar al menos el 5% de las necesidades diarias de fibra, cobre, manganeso, vitamina B-6 y tiamina que requiere una persona Foto: Pexels

2. Brinda saciedad e hidrata

“La fibra dietética de la berenjena puede ayudar a las personas a controlar su peso”, anuncian en Medical News Today. Y continúan: “Una persona que sigue una dieta alta en fibra tiene menos probabilidades de comer en exceso, ya que la fibra puede ayudarla a sentirse satisfecha por más tiempo”.

Vazquez agrega que al poseer más de un 90% de agua aporta volumen y colabora con la hidratación corporal. “Es clave para preparar platos abundantes sin sumar muchas calorías”, dice la experta.

3. Compuesto clave

Los resultados de estudios en animales sugieren que la nasunina, una antocianina presente en la piel de la berenjena, puede ayudar a proteger las membranas de las células cerebrales del daño que causan los radicales libres. Este compuesto también ayuda a transportar nutrientes a las células y eliminar los desechos.

¿Quiénes deberían moderar o evitar su consumo?

De acuerdo con Vazquez, la berenjena suele tener muy buena tolerancia y no existe un motivo para que la población general la evite. Aunque añade que hay excepciones, como es el caso de personas con alergias específicas o sensibilidades individuales. “Muchas veces se eliminan alimentos nutritivos sin necesidad, cuando el verdadero desafío está en construir una alimentación variada y sostenible”, finaliza.