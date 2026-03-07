Chau ayuno: la comida que si omitis te hace subir de peso

Mucha gente piensa que la clave para adelgazar es simplemente comer menos, pero esto es un error común. De hecho, evitar comidas puede ser dañino y provocar que subas de peso en lugar de bajarlo, siendo el desayuno la comida más perjudicial de omitir.

Existen estudios que identificaron una relación directa entre saltarse la primera comida del día y el incremento del peso corporal. Esta práctica, motivada habitualmente por la falta de tiempo o hábitos personales, influye negativamente en el metabolismo, la regulación del apetito y la selección de alimentos posteriores.

Bajar de peso no siempre es evitar la comida Getty Images

Chau ayuno: al evitar esta comida durante el día, subís más de peso

Según un estudio publicado en la revista Nutrients, omitir esta comida altera el equilibrio del organismo por las siguientes razones:

Desregulación del apetito : se alteran hormonas como la grelina, lo que aumenta la sensación de hambre y propicia un consumo excesivo de calorías (especialmente de azúcares y grasas) en las comidas siguientes.

: se alteran hormonas como la grelina, lo que aumenta la sensación de hambre y propicia un consumo excesivo de calorías (especialmente de azúcares y grasas) en las comidas siguientes. Alteración del ritmo circadiano : el desayuno sincroniza el metabolismo con el ciclo de actividad diaria. Su ausencia puede desregular estos procesos y fomentar el almacenamiento de grasa.

: el desayuno sincroniza el metabolismo con el ciclo de actividad diaria. Su ausencia puede desregular estos procesos y fomentar el almacenamiento de grasa. Compensación calórica : la falta de alimento por la mañana suele derivar en porciones más grandes o elecciones menos saludables durante el almuerzo y la cena.

: la falta de alimento por la mañana suele derivar en porciones más grandes o elecciones menos saludables durante el almuerzo y la cena. Riesgo de síndrome metabólico: el hábito de no desayunar se asocia con un mayor riesgo de desarrollar obesidad abdominal, hipertensión, hiperglucemia y dislipidemia.

Consideraciones sobre el ayuno: cómo hacerlo de forma saludable

Es necesario acotar que, si bien algunos ensayos indican que omitir el desayuno por periodos cortos puede generar una ligera pérdida de peso (como en el ayuno intermitente), esto solo ocurre en casos muy específicos. Dicha práctica debe realizarse bajo estricto control médico, ya que de lo contrario puede provocar efectos adversos.

Qué alimentos ayudan a bajar de peso iStock

En otras palabras, la evidencia sugiere que un desayuno equilibrado y rico en fibra es fundamental para mejorar la sensibilidad a la insulina, controlar el apetito y mantener un patrón alimentario saludable a largo plazo.

Alimentos perfectos para bajar de peso

Para bajar de peso y reducir la grasa abdominal, es fundamental integrar alimentos que estimulen el metabolismo y aumenten el gasto energético. Bebidas como el café y el té verde son excelentes aliados; el primero contiene compuestos bioactivos que favorecen el adelgazamiento (hasta cuatro tazas diarias), mientras que el segundo impulsa al cuerpo a quemar más energía. Asimismo, especias como la pimienta, que eleva la temperatura corporal para acelerar la quema de grasa, y la canela, que estimula directamente la eliminación de tejido adiposo, pueden incorporarse fácilmente en comidas, yogures o infusiones.

El café es bueno para bajar de peso EL TIEMPO

Por otro lado, la inclusión de frutas específicas es clave para mantener la saciedad y controlar el apetito. Las peras demostraron estar vinculadas a un menor peso corporal en quienes las consumen habitualmente, independientemente de su variedad. De igual forma, las manzanas resultan esenciales gracias a su alto contenido de agua (85%) y sus cinco gramos de fibra, una combinación que retrasa la digestión y ayuda a evitar el hambre entre comidas, lo que facilita un desempeño físico óptimo y una alimentación más equilibrada.