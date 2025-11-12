Cinco snacks saludables para comer a lo largo del día
Aportan vitaminas esenciales y son ideales para combatir la ansiedad y continuar con una dieta equilibrada; descubrí cuáles son
- 3 minutos de lectura'
A lo largo de tu rutina diaria, jornada laboral o académica es normal tener antojos entre comidas, sin embargo, en muchas ocasiones, las personas optan por consumir frituras o dulces procesados para aminorar el hambre, pero estas opciones no son muy saludables. Por eso, a continuación te presentamos algunas alternativas saludables de snacks que podés comer en tu día a día.
Cinco snacks saludables para reponer energía en tu día
De acuerdo con el sitio web de Nature´s Heart, los beneficios de consumir snacks saludables son diversos y ayudan a mantener activo el metabolismo. Además, los snacks saludables aportan vitaminas esenciales y son ideales para combatir la ansiedad y continuar con una dieta equilibrada. Algunas opciones recomendadas y fáciles son:
Smoothies
Esta es una opción ligera para beber entre horas, además si querés perder peso, este snack es ideal, acompañado de una alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio. Los smoothies naturales aportan vitaminas, minerales, fibra y una gran sensación de saciedad, evitando antojos poco saludables.
Frutos secos (almendra, nuez, pistacho)
Los frutos secos no solo son una fuente de energía saludable, sino que también es un snack delicioso y versátil. La ingesta diaria recomendada es de aproximadamente 30 gramos. Además, es mejor si se consumen crudos o tostados, sin sal ni azúcares añadidos. La fruta seca es rica en fibra y permite mantener la sensación de saciedad hasta la próxima comida.
Té verde
Para aquellos que desean una opción más ligera y fresca, esta es la alternativa perfecta. No solo tiene altas propiedades antioxidantes, sino que además es un estimulante al contener cafeína, favoreciendo la concentración y permitiéndote cumplir con tus responsabilidades diarias sin ningún problema.
Pochoclos
De acuerdo con el sitio web UHealth Collective, los pochoclos son fácilmente una delicia saludable, perfecto para satisfacer los antojos nocturnos. No obstante, debés optar por los pochoclos hechos al aire, las cuales contienen tan solo 30 calorías aproximadamente.
Yogur griego
Según el portal web Oikos México, un alimento que podés incluir en un plan de alimentación es el yogur griego, ya que es muy versátil y podés combinarlo con una amplia variedad de alimentos e ingredientes para crear opciones deliciosas.
Por ejemplo, pueden combinarse con frutillas, arándanos, bananas, higos o pasas, dándole un toque fresco y dulce.
*Por Miriam De Santos Morales
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Alimentación saludable
- 1
El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas
- 2
Cuadernos: convocan al tribunal para que haga el juicio contra Cristina Kirchner tres veces por semana, presencial y sin feria judicial
- 3
Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria
- 4
Descarriló una formación del Tren Sarmiento a pocos metros de la estación Liniers