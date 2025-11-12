Cinco snacks saludables para comer a lo largo del día

A lo largo de tu rutina diaria, jornada laboral o académica es normal tener antojos entre comidas, sin embargo, en muchas ocasiones, las personas optan por consumir frituras o dulces procesados para aminorar el hambre, pero estas opciones no son muy saludables. Por eso, a continuación te presentamos algunas alternativas saludables de snacks que podés comer en tu día a día.

A lo largo de tu rutina diaria, jornada laboral o académica es normal tener antojos entre comidas; sin embargo, es mejor optar por alimentos saludables Shutterstock

Cinco snacks saludables para reponer energía en tu día

De acuerdo con el sitio web de Nature´s Heart, los beneficios de consumir snacks saludables son diversos y ayudan a mantener activo el metabolismo. Además, los snacks saludables aportan vitaminas esenciales y son ideales para combatir la ansiedad y continuar con una dieta equilibrada. Algunas opciones recomendadas y fáciles son:

Smoothies

Esta es una opción ligera para beber entre horas, además si querés perder peso, este snack es ideal, acompañado de una alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio. Los smoothies naturales aportan vitaminas, minerales, fibra y una gran sensación de saciedad, evitando antojos poco saludables.

Los smoothies son una opción ligera para beber entre horas (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Frutos secos (almendra, nuez, pistacho)

Los frutos secos no solo son una fuente de energía saludable, sino que también es un snack delicioso y versátil. La ingesta diaria recomendada es de aproximadamente 30 gramos. Además, es mejor si se consumen crudos o tostados, sin sal ni azúcares añadidos. La fruta seca es rica en fibra y permite mantener la sensación de saciedad hasta la próxima comida.

La ingesta diaria de frutos secos recomendada es de aproximadamente 30 gramos Imagen Freepik

Té verde

Para aquellos que desean una opción más ligera y fresca, esta es la alternativa perfecta. No solo tiene altas propiedades antioxidantes, sino que además es un estimulante al contener cafeína, favoreciendo la concentración y permitiéndote cumplir con tus responsabilidades diarias sin ningún problema.

El té verde contiene antioxidantes que demostraron ser beneficiosos para las neuronas (Unsplash/Tang Don)

Pochoclos

De acuerdo con el sitio web UHealth Collective, los pochoclos son fácilmente una delicia saludable, perfecto para satisfacer los antojos nocturnos. No obstante, debés optar por los pochoclos hechos al aire, las cuales contienen tan solo 30 calorías aproximadamente.

Los pochoclos son fácilmente una delicia saludable (Foto de carácter ilustrativo: PEXELS)

Yogur griego

Según el portal web Oikos México, un alimento que podés incluir en un plan de alimentación es el yogur griego, ya que es muy versátil y podés combinarlo con una amplia variedad de alimentos e ingredientes para crear opciones deliciosas.

El yogur griego es muy versátil y podés combinarlo con una amplia variedad de alimentos (Fuente: iStock / Oleksandr Todorov)

Por ejemplo, pueden combinarse con frutillas, arándanos, bananas, higos o pasas, dándole un toque fresco y dulce.

*Por Miriam De Santos Morales