Lucía Aguado, experta en deporte: “Aguantar minutos en la plancha es como intentar ganar músculo solo caminando”

Lucía Aguado es licenciada en Ciencias del Deporte y se hizo conocida en las redes sociales por descreer de las metas de abdominales diarios de hasta 100 repeticiones o de sobrepasar el minuto y medio haciendo la plancha. La experta asegura que eso concluye en un dolor de espalda u otras complicaciones musculares, por lo que se basó en un tipo de ejercicio que complementa tres técnicas para obtener un abdomen duro, plano y definido.

A raíz de su intención de mejorar su apariencia física, contó que empezó con rutinas diarias que provocaban que su abdomen le ardiera y le doliera la cintura. Más allá de los esfuerzos, contó que no consiguió los objetivos que esperaba, solo molestias. Por ese motivo y gracias a los estudios que realizó, halló una solución.

Tres técnicas para tonificar el abdomen

En primer lugar, la experta señaló que es primordial conocer tus músculos, esos que integran tu abdomen: recto, oblicuos internos y externos y transverso; siendo el recto el más superficial y el transverso el más profundo los más importantes.

Luego puntualizó que necesitás entender por qué se acumula grasa en la región de la panza y esto se debe a diferentes factores y puede variar de acuerdo a la genética de cada individuo. En esa misma sintonía, explicó que tenés que medir tu voluntad en querer trabajar para que se erradique.

La campeona de culturismo en España remarcó en uno de sus videos: “El abdomen no se tonifica, se entrena como cualquier otro músculo. No vale pensar que ya lo activas haciendo otros ejercicios. La ciencia demostró que para que crezca, necesitás darle estímulos específicos. Por lo que, si querés un abdomen marcado y una cintura estrecha, necesitás ejercicios que cumplan tres requisitos: que permitan añadir carga, que se adapten a la biomecánica del músculo y que no destrocen tu columna”.

Los tres ejercicios para tonificar tu abdomen

1. Crunch en polea: “La polea te permite iniciar el movimiento justo donde sos más fuerte y podés reclutar más fibras para que tus abdominales se marquen. Necesitás grosor. Y eso no se consigue con repeticiones infinitas, sino con intensidad y peso”, dijo Aguado. Esta técnica trabaja el músculo recto abdominal. Utiliza el propio peso corporal para fortalecerlo.

El crunch abdominal es uno de los tres ejercicios para tonificar el abdomen (Fuente: Lucía Aguado)

2. Rueda abdominal: “Las planchas sirven para mejorar tu estabilidad básica, sí. Pero si hablamos de pura hipertrofia, aguantar minutos en plancha es como intentar ganar músculo en las piernas solo caminando. Es saludable, pero te falta intensidad”, destacó la experta. Por ese motivo recomendó realizar esta técnica que, con el paso progresivo, se notarán las mejoras, aunque al principio duele.

La rueda abdominal es uno de los tres ejercicios para tonificar el abdomen (Fuente: Lucía Aguado)

3. Entrenamiento de la respiración: Aguado se refiere a la práctica bracing que se basa en tensar la parte abdominal cuando se hace el entrenamiento: “Cuando vayas a hacer sentadillas, peso muerto o press militar: imaginá que vas a recibir un golpe. Tomá aire, llevalo al abdomen y tensalo”. Y en la técnica vacuum, que consiste en soltar el aire y llevar el ombligo hacia la columna, vaciando la parte baja del abdomen. “Anotá: inhalá y exhalá suave y lentamente. Meté la parte baja de tu abdomen por debajo del ombligo sin mover la parte superior del estómago, la espalda o la pelvis”, describió la experta.