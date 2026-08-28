Colágeno natural: cómo preparar gelatina casera para fortalecer las articulaciones

El colágeno es una proteína fundamental para la firmeza de la piel y el soporte estructural de los tejidos conectivos. Ante la búsqueda de alternativas naturales para fortalecer el organismo y aliviar el dolor articular, la gelatina se posiciona como una herramienta eficaz. Este compuesto deriva directamente de los tejidos conectivos animales, específicamente de huesos y cartílagos, los cuales contienen la materia prima necesaria para su elaboración.

El proceso para obtener gelatina implica un hervor prolongado de huesos de pollo, ternera o pescado durante varias horas . Esta técnica permite la extracción del colágeno, que tras un proceso de enfriamiento se transforma en gelatina.

. Esta técnica permite la extracción del colágeno, que tras un proceso de enfriamiento se transforma en gelatina. El resultado es un producto rico en aminoácidos esenciales, como la glicina y la prolina , fundamentales para que el cuerpo humano realice su propia síntesis de colágeno. Para optimizar estos beneficios, es preciso seleccionar opciones sin azúcares añadidos ni aditivos industriales.

, fundamentales para que el cuerpo humano realice su propia síntesis de colágeno. Para optimizar estos beneficios, es preciso seleccionar opciones sin azúcares añadidos ni aditivos industriales. Una recomendación eficaz consiste en utilizar caldos de huesos caseros, los cuales poseen una alta concentración de nutrientes que luego pueden combinarse con gelatina sin sabor.

La gelatina puede incorporarse a la alimentación como fuente de colágeno Shutterstock

Si bien existen alternativas vegetales como el agar-agar, derivado de algas marinas, estas no ofrecen la misma densidad de aminoácidos que las fuentes animales. No obstante, la producción interna de colágeno no depende exclusivamente de la gelatina; la dieta equilibrada cumple un rol determinante. El consumo de frutas ricas en vitamina C, como naranjas y frutillas, es esencial, ya que esta vitamina actúa como un cofactor clave en la síntesis proteica. Asimismo, la ingesta de vegetales de hojas verdes, pimientos y tomates aporta nutrientes adicionales que favorecen tanto la salud cutánea como la articular.

Este enfoque resulta especialmente relevante para quienes padecen artrosis, una enfermedad degenerativa caracterizada por el desgaste del cartílago, la inflamación y la rigidez. Combatir esta condición requiere un abordaje integral. Además de la suplementación natural, los expertos sugieren mantener un estilo de vida activo con ejercicios de bajo impacto, tales como la natación, y sostener un peso corporal adecuado para reducir la carga sobre las articulaciones. En casos específicos, el uso de fisioterapia, analgésicos o suplementos como la glucosamina y la condroitina, bajo estricta supervisión médica, complementan las medidas preventivas. La gelatina actúa así como un pilar dentro de una estrategia amplia que combina nutrición, actividad física y atención profesional para asegurar una movilidad óptima y mejorar la calidad de vida en el largo plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA