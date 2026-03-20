Las canas en las cejas aparecen con el paso del tiempo. Este cambio también afecta el vello facial. Algunas personas optan por dejarlas visibles. Otras buscan cubrirlas de forma sencilla. Una alternativa común es teñirlas en casa.

¿Por qué salen canas en las cejas?

Las canas surgen cuando los folículos pilosos producen menos melanina. Este pigmento da color al cabello y al vello. Cuando disminuye, las cejas pierden su tono natural y se vuelven grises o blancas.

El cuidado de las cejas es fundamental para la presentación del rostro. Foto: Canva

El especialista en restauración capilar Ross Kopelman explica que la genética influye de forma directa. Si sus padres tuvieron canas tempranas, usted puede presentar el mismo patrón.

No existe una edad exacta. Algunas personas notan canas entre los 30 y 40 años. Otras las presentan desde los 20 años. Esto no implica un problema de salud.

Factores como el tabaquismo y una dieta poco equilibrada pueden acelerar la pérdida de melanina. Esto favorece la aparición de los llamados hilos de plata.

La dermatóloga Abril Martínez Velasco, de la Clínica de Oncodermatología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalla que el estrés oxidativo afecta a los melanocitos. Estas células producen el pigmento. Cuando el cortisol aumenta, estas células se deterioran y reducen su función.

¿Cómo teñir las canas de las cejas en casa?

Cubrir las canas de las cejas se logra con un tinte especializado. Expertos de Maybelline indican que el procedimiento se puede realizar en casa sin dañar la piel si se siguen los pasos adecuados.

Las cejas requieren igual de atención que el cabello (Foto: iStock)

Materiales necesarios

Tintura para cejas

Guantes desechables

Recipiente plástico pequeño

Brocha o pincel

Bolitas de algodón

Agua tibia

Vaselina o crema hidratante

Paso a paso

Limpie el rostro con agua y jabón. Retire maquillaje, grasa y suciedad. Seque con toques suaves.

con agua y jabón. Retire maquillaje, grasa y suciedad. Seque con toques suaves. Aplique vaselina o crema alrededor de las cejas. Esto evita manchas en la piel.

alrededor de las cejas. Esto evita manchas en la piel. Prepare el tinte en un recipiente. Siga las instrucciones del producto.

Use una brocha para aplicar el tinte sobre las cejas . Cubra bien las canas.

. Cubra bien las canas. Deje actuar entre 5 y 10 minutos , según las indicaciones.

, según las indicaciones. Retire el producto con algodón húmedo. Limpie bien la zona.

El uso de productos adecuados y el cumplimiento de cada paso permiten cubrir las canas de forma efectiva.