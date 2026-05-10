Los alimentos que se deben evitar en ayunas para mejorar la salud digestiva, según expertos
Recomendaciones sobre bebidas y comidas que pueden generar efectos metabólicos al consumirse sin haber ingerido otros alimentos previamente; la lista completa
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Diversas recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional de Salud (NIH), la Biblioteca Nacional de Medicina (MedlinePlus), la Clínica Mayo y el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) señalan que ciertos alimentos pueden producir irritación gástrica o alteraciones en la glucosa cuando se consumen en ayunas.
Entre ellos se encuentran el café, los cítricos, productos de repostería y las bebidas carbonatadas. El consumo de alimentos en ayunas puede generar respuestas digestivas distintas a las que ocurren cuando se ingieren junto a otros alimentos.
De acuerdo con recomendaciones generales de la OMS y guías del NIH, algunos productos pueden afectar la mucosa gástrica o producir variaciones en los niveles de glucosa en sangre cuando no hay otros alimentos presentes que moderen su absorción.
Alimentos que se recomienda evitar en ayunas
- Café: puede aumentar la producción de ácido clorhídrico en el estómago debido a la cafeína. MedlinePlus indica que algunos componentes del café pueden relajar el esfínter esofágico, lo que puede favorecer el reflujo. Este efecto se asocia a la aparición de ardor y molestias gástricas cuando se consume en ayunas.
- Cítricos: frutas como naranjas y limones contienen ácidos que pueden entrar en contacto directo con la mucosa gástrica cuando no hay alimentos que amortigüen su efecto. La Clínica Mayo señala que los alimentos ácidos pueden contribuir a la aparición de acidez estomacal y malestar en este contexto.
- Bollería industrial: productos como galletas y magdalenas contienen azúcares que pueden elevar la glucosa en sangre de forma rápida. La OMS recomienda reducir el consumo de azúcares libres y desaconseja su ingesta como primera comida del día para evitar picos glucémicos.
- Bebidas carbonatadas: los refrescos contienen gases y ácidos como el fosfórico y el cítrico. El NIDDK señala que este tipo de bebidas puede relacionarse con aumento de la hinchazón abdominal y agravamiento del reflujo.
Por María Camila Salas Valencia
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