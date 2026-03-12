El doctor Sebastián la Rosa: “No te conviene usar Instagram durante los descansos en el gimnasio”

Muchas personas asisten al gimnasio con el celular y, entre una rutina de ejercicio y la otra, aprovechan el tiempo para revisar sus mails, cambiar la playlist de música, responder mensajes o mandar audios. Sin embargo, esta práctica no sería beneficiosa para el cuerpo. Según el doctor Sebastián la Rosa, conocido en redes como @dr.larosa, este accionar no solo distrae al individuo de su entorno, pudiendo ocasionar accidentes severos, sino que a su vez genera un desgaste mental muy fuerte para el cerebro.

“No te conviene usar Instagram o redes sociales durante los descansos cuando estás en el gimnasio. No porque las redes sean ‘malas’, sino porque funcionan como una fuente de dopamina alternativa que compite con el entrenamiento”, explicó el co-fundador de la aplicación Pulso Health.

Esta práctica no solo reduce el desempeño, sino que podría generar un gran cansancio mental (Foto: FreeP¡CK)

“Cuando te ponés a scrollear entre series, estás gastando parte de tu energía mental y de tus neurotransmisores en esa recompensa rápida. En cambio, si reservás esa energía para el entrenamiento de fuerza, es más probable que mantengas el foco y la intensidad durante la sesión”, argumentó el especialista sobre esta práctica, que cada vez más se observa en los gimnasios de todo el país.

“Cuanta menos competencia a nivel cerebral tenga el entrenamiento frente a estímulos como el celular o las redes, más probable es que el ejercicio se vuelva la actividad más atractiva en ese momento”, remarcó Sebastián la Rosa, sobre la importancia de lograr desconectarse al menos por una hora de los celulares.

Las respuestas en redes sociales al video viral sobre el uso de celulares en el gimnasio (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Rápidamente, sus palabras se volvieron tendencia en Instagram, donde cientos de personas hablaron sobre su experiencia personal con esta temática. “Es lo mismo cuando estás trabajando. Baja muchísimo el rendimiento”, escribió un usuario. A lo que otro sumó: “Y después estamos los que terminamos una serie y caminamos sin rumbo hasta que toque la otra serie o vemos un punto fijo”. “Yo siempre dejo mi teléfono guardado en mi casillero porque para mí el entrenamiento es sagrado, es el momento más importante de mi día y que me ayuda a desconectarme de todos los problemas de mi día”, reconoció otra persona, aconsejando a más usuarios a dejar de lado este mal hábito.