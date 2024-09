“Crujiente y deliciosa”: este es el mejor método para calentar pizza en la Air Fryer, según los usuarios

Escuchar

Los usos alternativos de la freidora de aire, el electrodoméstico estrella de los últimos años, son furor en las redes, con cada vez más usuarios que comentan y realizan publicaciones sobre sus virtudes únicas para darle a cualquier plato un halo de excelencia.

Entre los últimos hallazgos que han generado conversaciones y debates en redes sociales, hay quienes aseguran que no hay mejor manera de recalentar la pizza que ponerla en una air fryer, una aseveración no menor si se considera la pasión que suelen tener las personas por este plato en la mayor parte de los hogares estadounidenses.

Los usuarios de Reddit, de hecho, se tomaron en serio el tema, y hay varios hilos dedicados a brindar opiniones y secretos sobre la mejor manera de aprovechar a fondo la capacidad de la air fryer para ofrecer una pizza recalentada crocante, algo que claramente un microondas nunca hubiera logrado.

La mejor manera de recalentar pizza en una freidora de aire

“Compré una pizza e inmediatamente la puse en el refrigerador solo para poder recalentarla en la freidora más tarde. No hay vuelta atrás”, confesó un usuario de Reddit

“Puede que esto sea obvio para algunos, pero la freidora de aire es la mejor manera de recalentar la pizza por porción (o dos). ¡La cocinas a 180° durante cuatro a seis minutos y es increíble! ¿Cuál es tu receta favorita para una pizza deliciosa y crujiente?”, escribió el usuario A_Booger_In_The_Hand, quien lanzó la primera piedra y las respuestas no tardaron en multiplicarse en la red social.

“Acabo de freír al aire algunas sobras de pizza de Dominó. Sale súper crujiente y mejor que fresca”, contestó un usuario, mientras que otro no dudó en detallar el fanatismo sin límite que tenía por el método: “Fui a Little Caesars, compré una pizza e inmediatamente la puse en el refrigerador solo para poder recalentarla en la freidora más tarde. No hay vuelta atrás”.

En cuanto a los mejores métodos, un usuario contó: “Yo lo hago a 160 grados durante cinco o seis minutos. Es lo más parecido a una pizza recién hecha que he probado”, un consejo que fue muy valorado por la comunidad que siempre está en la búsqueda de encontrar el mejor método.

Qué dicen los expertos

Por fuera de las redes, en tanto, el combo pizza + Air fryer también posee gran consenso entre los expertos: “Es esencial precalentar la freidora antes de recalentar la pizza porque ayuda a garantizar una cocción uniforme y una corteza crujiente”, detalló Kathy Brooks, propietaria de Circa AirFryer, en diálogo con EatThis. En cuanto a la temperatura, Brooks recomienda configurar la freidora a unos 160° C durante al menos unos minutos y evitar temperaturas más altas para garantizar que la corteza no se queme.

Asimismo, para los más meticulosos plantea que es clave poner papel pergamino perforado en la canasta. “Ayuda a evitar que la pizza se pegue y permite un mejor flujo de aire, lo que conduce a una corteza más crujiente”, explica.

Los expertos recomiendan configurar la freidora a unos 160° C durante al menos unos minutos y evitar temperaturas más altas para garantizar que la corteza no se queme

Entre otros secretos que ofrece la experta, se destacan:

Vigilar el proceso para evitar que se cocine demasiado. Comenzar con una temperatura más baja, alrededor de 160° e ir revisando después de unos 3 a 4 minutos. “Si se necesita más tiempo, se debe aumentar ligeramente la temperatura y continuar cocinando en intervalos de 1 a 2 minutos hasta que se logre el nivel de crujiente deseado”.

para evitar que se cocine demasiado. Comenzar con una temperatura más baja, alrededor de 160° e ir revisando después de unos 3 a 4 minutos. “Si se necesita más tiempo, se debe aumentar ligeramente la temperatura y continuar cocinando en intervalos de 1 a 2 minutos hasta que se logre el nivel de crujiente deseado”. Elevar las rebanadas de pizza colocándolas en una rejilla o en un plato pequeño apto para horno. “Esto ayuda a evitar que el fondo se vuelva demasiado crujiente mientras el queso se derrite”.

de pizza colocándolas en una rejilla o en un plato pequeño apto para horno. “Esto ayuda a evitar que el fondo se vuelva demasiado crujiente mientras el queso se derrite”. Agregar agua a la canasta de la freidora mientras se cocina. Una taza pequeña es muy útil en el caso de que la pizza tenga unos días y se haya secado. “El vapor creado ayudará a mantener la corteza húmeda y evitará que se seque demasiado”.

LA NACION