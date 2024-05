Cuáles son los cinco tipos de hepatitis: sus síntomas, cómo se transmite y cómo cuidar el hígado

Escuchar

La enfermedad suele ser silenciosa, pues la mayoría de pacientes no presentan ningún síntoma y parecen sanos, porque el virus está completamente adaptado al organismo y no ha dañado el hígado. Lo más preocupante de todo esto es que, sin saberlo, estas personas contagian a otros al donar sangre o tener relaciones sexuales. Estamos hablando de la hepatitis.

Y es que una gran parte de los casos de hepatitis no presentan síntomas. Algunas personas pueden presentar coloración amarilla de la piel, ojos y mucosas; orina amarilla y heces blancas, lo que limita la capacidad de atender esta enfermedad que de acuerdo con la OMS, podría matar a más personas que la malaria, la tuberculosis y el VIH juntos en 2040, si se mantienen las tendencias actuales de infección.

La hepatitis causa daños hepáticos y es un factor de riesgo para el cáncer. Además, mata a más de un millón de personas al año. De los 5 tipos de hepatitis, las hepatitis B y C causan la mayoría de las enfermedades y muertes. La hepatitis C se puede curar; sin embargo, solo el 21 % de las personas infectadas por hepatitis C están diagnosticadas y solo el 13 % han recibido tratamiento curativo.

Solo el 10 por ciento de las personas que viven con hepatitis B crónica están diagnosticadas, y solo el 2 por ciento de los infectados reciben la medicación que salva vidas. Según explica el epidemiólogo de Coosalud EPS, Enrique Mazenett, las hepatitis virales son un grupo de enfermedades producidas por diferentes virus que afectan el hígado.

“Los virus tienen diferentes vías de transmisión, como pueden ser el agua, alimentos, por un lado, o las transfusiones de sangre, uso compartido de agujas, tatuajes en condiciones inseguras o relaciones sexuales, dependiendo del virus. Los virus pueden dañar el hígado causando enfermedades graves y aun la muerte. En algunos casos pueden producir cáncer de hígado. Muchas veces las hepatitis son asintomáticas, así que usted puede estar infectado e infectar a otros sin saberlo”, resalta Mazenett.

Según señala el experto, la hepatitis A es la más común, el virus que la produce se transmite por el agua y alimentos y se contagia muy fácilmente, por lo que la mayoría de la población ha tenido contacto con el virus antes de los 12 años. La mayoría de los casos no presenta síntomas y generalmente se cura sola.

La siguiente es la hepatitis B que se transmite por las relaciones sexuales, sangre y fluidos corporales, es muy contagiosa. La tercera es la hepatitis C que se transmite también a través de la sangre y relaciones sexuales. Puede aparecer en personas que recibieron transfusiones sanguíneas antes de 1996, año en que se comenzó a identificar el virus en las bolsas de sangre. Los virus D (que transmite igual que la B) y E (que se transmite por agua y alimentos contaminados) son poco frecuentes.

Actualmente, existen vacunas para la hepatitis A y para la hepatitis B. Ambas vacunas son altamente efectivas para prevenir la propagación de la enfermedad, reduciendo el número de casos. En Colombia la vacunación regular contra hepatitis B inició en el año 1993, así que las personas nacidas a partir de esa fecha están protegidas. También se aplica de manera especial al personal de la salud y a poblaciones con riesgo. La vacuna de la hepatitis A se incluyó en el programa ampliado de inmunizaciones a partir de 2013.

¿Cómo cuidar el hígado?

Hay varias cosas que puedes hacer para cuidar tu hígado:

Mantener una dieta saludable y equilibrada: Consumir una dieta rica en frutas, verduras, proteínas y grasas saludables puede ayudar a mantener bien el hígado.

Evitar el consumo excesivo de alcohol: Puede dañar las células del hígado y provocar enfermedades hepáticas permanentes.

Mantener un peso saludable: El exceso de peso puede provocar la acumulación de grasa en el hígado, generando enfermedades hepáticas.

Evitar el contacto con sustancias tóxicas: productos químicos y algunos medicamentos pueden dañar el hígado. Asegúrate de seguir las indicaciones de tu médico y no automedicarse.

