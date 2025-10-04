Cuántas veces se debe ir al baño al día y cuándo es necesario consultar con un médico
La necesidad suele variar por el estilo de vida y la edad de cada individuo, pero muchas veces, cuando se vuelve una molestia, puede ser necesario consultar a un profesional de la salud
- 2 minutos de lectura'
Algunas personas se debaten entre cuánto es lo que se debe orinar por día. Unos dicen que con llegar a las siete veces está bien, para otros es el doble de lo que realmente hacen y hay quienes dicen superar esa cifra por mucho. Lo único cierto es que la experiencia varía significativamente de hombres a mujeres. Uno de los factores más influyentes es la edad que se tiene y también los hábitos de hidratación que se manejan.
De acuerdo con el sitio especializado CuidatePlus, la llegada de la menopausia produce una caída en la producción de estrógenos. Lola Ibáñez, fisioterapeuta y experta en suelo pélvico citada por el portal, dice que ese cambio “es uno de los síntomas más comunes del síndrome genitourinario, que provoca sequedad vaginal, ardor, escozor, incontinencia urinaria o infecciones de repetición”. Por lo anterior, muchas mujeres se pueden ver afectadas y empezar a ir más de lo habitual. Para poder identificar cuándo alarmarse, la experta ofrece un dato claro: “Lo normal es ir al baño a hacer pis cada tres horas, ni cada hora ni cada seis horas”.
En el caso de los hombres, se consultó el portal de salud Urólogos en Vallarta. Este asegura que lo común es orinar entre cuatro y siete veces al día. Si usted excede las ocho micciones diarias o está por debajo de los rangos establecidos por las dos fuentes citadas, lo ideal es que consulte con un médico.
Por Mariana Sierra Escobar
Otras noticias de Salud
"No presenta síntomas". Un especialista advirtió por qué es clave tomarse la presión y no desestimarla: "Es un enemigo silencioso"
“Salva vidas”. Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
"La plata está". Adorni anunció obras para el Garrahan y dijo que lo encontraron en un estado lamentable
- 1
Espert-Machado: seis años de una crisis a fuego lento que explotó en el peor momento
- 2
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 3
Oración a San Francisco de Asís: esta es su historia y qué rezarle
- 4
Tiene 840 proyectos: el fenomenal negocio que armó un emprendedor y llamó la atención de varios famosos