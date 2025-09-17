Cuál es el mejor momento para ir al baño en el avión

Al momento de volar, es importante tener en cuenta una lista de cosas para evitar que las largas horas a bordo se hagan lo menos tediosas posible. Y una de ellas tiene que ver con evitar las filas que se producen al ir al baño. Es por eso que los tripulantes de cabina y los viajeros frecuentes recomendaron cuál es el mejor momento para ir y así evitar los congestionamientos que molestan a todo el avión.

Además de los momentos en los que está prohibido levantarse del asiento -como durante el despegue y el aterrizaje, o cuando está encendida la señal de usar cinturón de seguridad por causas externas-, hay dos momentos clave a los que hay que apuntar.

Según consignó al medio especializado en turismo Travel Leisure, Sarah B. -azafata de una importante aerolínea internacional- los horarios clave para ir al baño y evitar filas eternas es poco después de que comience el primer servicio de comida y justo antes del anuncio del aterrizaje.

Las filas en los aviones pueden resultar muy tediosas. ShutterStockStudio - Shutterstock

“El mejor momento para usar el baño es justo después de terminar el primer servicio de comida o justo antes del anuncio de aterrizaje”, dijo al sitio especializado y añadió: “En cuanto anuncian que pronto aterrizarán, todos corren al baño. También corren justo después de comer, y pueden quedarse trabados atrás de los carritos para recoger las comidas, y les cuesta volver a sus asientos”.

La segunda comida suele ocurrir entre 60 y 90 minutos antes del aterrizaje, por lo que si esperás hasta entonces, a menudo podés llegar a quedar atrapado en una larga fila o correrás el riesgo de no poder entrar antes de que se encienda la señal del cinturón de seguridad para el descenso. En cambio, justo después de la primera comida la mayoría de las personas todavía se están instalando, ven una película o duermen.

Al mismo tiempo, coincide con la rutina general que tienen los vuelos en el caso de los que son de larga distancia: servicio de comida, pausa para dormir, segunda comida, descenso. Esa pausa es cuando la cabina está oscura, silenciosa, tranquila y es el momento ideal para ir al baño.

Los especialistas recomiendan esperar a que la mayoría de los pasajeros estén durmiendo. Shutterstock

Por otro lado, Rani Cheema -asesora y coach de viajes- dice que la clave comienza antes de subir al avión. “Uso el baño tantas veces como puedo antes de subir al avión”, explicó. Una vez en el aire, el plan de hidratación de Cheema es parte de la estrategia: “No tomo mucho líquido antes del vuelo. Tomo mucho durante el vuelo, así que no tengo que preocuparme por ir al baño en cuanto subo”.

De esta forma, está de acuerdo con Sarah y va al baño cuando todos duermen y así evita las filas. También presta mucha atención a la ubicación. “Si hay un baño muy visible, como hacia adelante, significa que no voy a ir a ese baño”, indicó Cheema a Travel Leisure y detalló: “Probablemente voy al fondo, porque lo más probable es que la gente esté mirando hacia ese baño y puedan ver el cartel”.

Cuando los baños inevitablemente empiezan a verse un poco deteriorados en cuanto a lo referido a higiene, Cheema dice que no duda en advertirlo con delicadeza a la tripulación. Ella enfatizó que siempre empieza con amabilidad y que los auxiliares de vuelo “siempre estuvieron dispuestos a ayudar”.

“Un avión promedio tiene aproximadamente un baño por cada 60 pasajeros. Con ese nivel de uso, la sincronización cobra importancia", expresó y ratificó: “Entonces, si querés evitar las colas y el estrés, andá temprano y aprovechá los baños mientras los demás duermen”.