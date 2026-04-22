Esta la vitamina ideal para reducir el cansancio y mejorar el sueño, según la ciencia

La fatiga se convirtió en una constante dentro del ritmo de vida actual. Ante la persistente falta de energía, diversos estudios señalan a la vitamina B12 como un nutriente fundamental para recuperar la vitalidad y optimizar las funciones biológicas durante el descanso nocturno.

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) subraya que esta vitamina desempeña un papel central en la síntesis de ADN, la formación de los glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso. Su deficiencia impacta de forma directa en el rendimiento físico y mental de las personas.

La falta de Vitamina B12 lleva a síntomas como el cansancio físico y mental Foto de Freepik

Aunque el organismo obtiene esta vitamina a través de alimentos de origen animal, existen casos donde la absorción resulta insuficiente. Esta falla genera estados de cansancio que dificultan la realización de actividades cotidianas. Si bien el descanso deficiente explica gran parte de la fatiga, los expertos señalan que el déficit de nutrientes específicos constituye un factor determinante en la salud general. La vitamina B12 actúa en múltiples niveles del cuerpo humano, lo que permite una mejora progresiva en la sensación de bienestar.

Una de las funciones críticas de este compuesto refiere a la regulación del ritmo circadiano. Según las investigaciones, la vitamina B12 interviene en la síntesis de melatonina, la hormona que controla el ciclo entre el sueño y la vigilia. Por este motivo, algunos especialistas sugieren que su ingesta nocturna favorece la calidad del sueño. Además, el NIH respalda su relevancia en la salud cognitiva, ya que su presencia previene trastornos neurológicos y protege la función cerebral a largo plazo. La eficacia de esta vitamina no se limita al descanso, sino que abarca la producción necesaria de glóbulos rojos, aspecto vital para evitar cuadros de anemia y asegurar la circulación de oxígeno en los tejidos.

La falta de Vitamina B12 puede traer diversos problemas Istock

El metabolismo energético también depende de la presencia adecuada de esta vitamina, ya que permite la conversión de los nutrientes ingeridos en energía utilizable para las funciones musculares y orgánicas. En el ámbito cardiovascular, la vitamina B12 colabora en la reducción de los niveles de homocisteína en la sangre. Este proceso es relevante debido a que la acumulación de dicha sustancia se vincula con riesgos de enfermedades del corazón. Mantener valores óptimos de este nutriente garantiza, según los datos del NIH, el correcto desempeño cardiovascular y el equilibrio del sistema nervioso central.

La identificación de una posible carencia requiere atención profesional, ya que la incapacidad del cuerpo para procesar la vitamina desde los alimentos habituales deriva en cuadros de agotamiento persistente. Las investigaciones actuales confirman que la suplementación o el ajuste nutricional bajo supervisión médica ayuda a revertir estos síntomas. La optimización de los niveles de B12 mejora la vitalidad, favorece el metabolismo y protege la salud del corazón. Así, este nutriente se posiciona como una herramienta esencial para enfrentar las exigencias del entorno moderno y garantizar un descanso reparador que devuelva la energía necesaria para la rutina diaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA