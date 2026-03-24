De qué manera conviene consumir avena para bajar el colesterol

Los beneficios de la avena cada día ganan más popularidad, sobre todo por los efectos positivos que tiene para la salud cardiovascular y para regular los niveles de colesterol en periodos cortos.

Según un estudio realizado en Chaclacayo, Perú y publicado en la Revista de Ciencias de la Salud, se observó que aquellos adultos que incluyeron este alimento en su dieta diaria lograron reducir tanto el colesterol total como el LDL, considerado el “malo”.

Los investigadores realizaron varios análisis de sangre al inicio y al final de la investigación para observar cómo habían disminuido los niveles de colesterol en aquellos que consumían avena diariamente.

Sin embargo, los autores hicieron énfasis en que el tamaño de la muestra fue reducido y que se enfocaron en una población específica, por lo que explorarán otras regiones y grupos etarios.

La acumulación de colesterol en sangre es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardíacas (Foto: iStock)

De igual manera, no evaluaron los efectos a largo plazo ni consideraron variables como el estilo de vida completo de los participantes.

El consumo de avena no solo tiene un impacto positivo sobre el colesterol, sino que también ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre.

Este alimento contiene fibra soluble, lo que ralentiza la absorción de los hidratos de carbono y reduce la velocidad con la que la glucosa pasa al torrente sanguíneo, minimizando así los picos de azúcar después de cada comida.

Por otro lado, un estudio publicado en la revista Nature Communications también analizó las propiedades de la avena sobre el colesterol y la salud cardiovascular.

El consumo de avena también ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre Shutterstock

Los investigadores examinaron a un grupo de 66 personas con síndrome metabólico, un conjunto de biomarcadores que las pone en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, como hipertensión, niveles elevados de azúcar en sangre y sobrepeso, entre otros.

Los científicos se dieron cuenta de que el consumo de este alimento durante varios días fue eficaz para reducir el colesterol, ya que disminuyó los niveles de LDL en aproximadamente un 10 por ciento.

“Además del colesterol, la avena también puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y aumentar la sensación de saciedad después de las comidas, gracias a su fibra soluble. Esto puede reducir los bajones de energía y mejorar el control del apetito, lo que puede favorecer el control del peso a largo plazo”, explicó la dietista Keri Gans.

En esa misma línea, el cardiólogo Andrew M. Freeman afirmó que lo que más llama la atención de estas investigaciones es la rapidez con la que lograron reducir los niveles de colesterol, por lo que la avena es un alimento de gran beneficio para el cuerpo.

La avena se puede incorporar de muchas maneras a la dieta diaria (Fuente: Pexels)

“Esto sugiere que una reducción clínicamente significativa del colesterol LDL puede ocurrir rápidamente en personas con síndrome metabólico, un grupo con alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en el futuro”, manifestó.

Así se debe tomar la avena para aprovechar sus beneficios

De acuerdo con los investigadores, la mejor forma de consumir avena en la alimentación diaria puede ser en forma de copos, harina o en preparaciones caseras, ya sea como parte del desayuno o en meriendas.

La cantidad puede variar según la edad y el estado de salud de cada persona. Sin embargo, siempre es importante consultar con un especialista la medida adecuada.

Por Wendys Pitre Ariza