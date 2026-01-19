Batido de avena para ganar masa muscular en poco tiempo, según expertos fitness

Después de la temporada navideña suele surgir el deseo de empezar un estilo de vida fitness. Y es en enero que muchos tienen como propósito retomar la rutina saludable del ejercicio con el objetivo de transformar el cuerpo. Sin embargo, es crucial integrar el entrenamiento físico con la alimentación adecuada para lograr objetivos más rápidamente.

Los batidos son bebidas saludables y nutritivas que tienen numerosos beneficios para el organismo: son de gran ayuda para aumentar la masa muscular por su fuente de proteína que aporta vitaminas y minerales en el organismo.

Además de la alimentación, es importante una rutina de ejercicio supervisado por un profesional para dar el descanso necesario y facilitar el crecimiento sin lesionarse; por eso le comentamos algunos licuados de avena que son perfectos para aumentar la masa muscular.

El influencer fitness Samuel Bean explicó en sus redes sociales un batido de avena que le ayudó a ganar masa muscular saludable. El cual consta de:

Ingredientes y preparación

En una licuadora mezclar

Una banana en rodajas

300 ml de leche

40 g de crema de maní

Dos cucharadas de avena

Puede agregar una cucharada de proteína

Batido de avena para ganar masa muscular en poco tiempo

Se debe mezclar durante 30 segundos y servir antes de ir al gimnasio diariamente; Samuel explica que combinarlo con el ejercicio traerá grandes beneficios para la masa muscular.

Según Mayo Clinic, “las manzanas son buena fuente de fibra”, lo cual es esencial para el sistema digestivo, además de regular los niveles de colesterol. Por otra parte, MedlinePlus explica que la avena contiene betaglucanos, otro tipo de fibra soluble que mejora el perfil lipídico y refuerza la salud del corazón.

Combinar estos ingredientes resulta beneficioso para prevenir depósitos grasos en la sangre, reduciendo así enfermedades cardiacas, además de ser un licuado perfecto para el metabolismo por sus fibras.

Batido de banana, avena y miel. Shutterstock

Ingredientes y preparación

Mezclar en una licuadora una taza de avena en hojuelas

Dos manzanas peladas y cortadas en trozos sin semillas

Una cucharada de miel de abeja

Le puede añadir nueces y canela

Agregar una cucharada de proteína para mayor efecto

Es importante que visite a un nutricionista antes de tomar la bebida, para saber si es alérgico a alguno de estos alimentos; aunque es una bebida con alimentos naturales, un profesional debe revisar la dieta.

Por Álvaro Richard Real Martínez