Doctora Berta Escudero, cirujana de columna: “Un 90% de los pacientes mejoran el dolor de espalda con tratamientos conservadores”

El dolor de espalda se encuentra dentro de las afecciones más comunes, más que nada cuando las personas superan los 40 años. Y esto puede deberse a diferentes factores. El más frecuente es en la zona lumbar y sucede cuando los discos que separan las vértebras se desgastan y provocan una hernia. Para la doctora Berta Escudero, cirujana de columna, este tipo de dolencia puede tratarse con un método sencillo y sin recurrir a tratamientos invasivos ni medicamentos.

Según la organización Barcelona Clinic, la hernia de disco lumbar o hernia discal lumbar es un desplazamiento o rotura de disco intervertebral que ocurre en la parte baja o lumbar de la espalda. Es una de las causas más comunes de dolor lumbar y de dolor irradiado a la pierna (ciática). Entre el 60% y el 80% de las personas tienen dolor lumbar en algún momento de su vida.

La hernia de disco sucede cuando se desgasta y las vértebras friccionan entre sí (Fuente: Barecelona Clinic.org)

Sobre esta afección en particular, Berta Escudero, quien es especialista dentro de Àptima Centre Clinic, habló en su podcast La píndola de salut y alertó que una de las señales más claras de este diagnóstico es cuando el dolor se traspasa a las piernas y genera debilidad muscular.

La mayoría de los pacientes no tienen la necesidad de pasar por el quirófano. “Entre un 80 y un 90% de los pacientes mejoran con tratamientos conservadores”, aseguró la experta, quien hizo hincapié en integrar el movimiento en la rutina diaria para proteger la columna.

Una de las claves más importantes para prevenir que se desgasten los discos lumbares que separan las vértebras es combatir el sedentarismo y vigilar la alimentación. Además, recomienda la educación postural y caminar regularmente para fortalecer toda la zona lumbar y abdominal.

Escudero asegura que las cirugías hacen sufrir al paciente, por lo que intenta que no se sometan a las intervenciones quirúrgicas a menos que sea necesario. De lo contrario, aconseja “mantener un buen peso, realizar actividad física y potenciar tanto la musculatura lumbar como la de la parte central del cuerpo”.