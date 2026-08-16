El ejercicio de bajo impacto que podés realizar en cualquier lado, ayuda a cuidar el corazón y disminuye el estrés

Mantenerse físicamente activo adquiere especial relevancia con el paso de los años, pero esto no significa que todas las personas deban recurrir a entrenamientos de alta intensidad.

Entre las alternativas de bajo impacto aparece el yoga, una disciplina que puede adaptarse a diferentes condiciones físicas y que, según información publicada por Cuerpomente, ofrece beneficios relacionados con el funcionamiento cardiovascular.

Caminar y utilizar una bicicleta estática suelen figurar entre las opciones de ejercicio para quienes buscan actividades moderadas.

Sin embargo, el yoga incorpora un componente diferente al combinar posturas físicas, control de la respiración y prácticas de meditación, elementos que pueden actuar sobre distintos factores vinculados con la salud del corazón.

El yoga incorpora un componente diferente al combinar posturas físicas, control de la respiración y prácticas de meditación Freepik

De acuerdo con Cuerpomente, esta disciplina puede ser practicada por personas de distintas edades y no exige necesariamente contar con equipamiento costoso ni acudir a un gimnasio.

Las rutinas también pueden realizarse en casa o en grupo y ajustarse a las capacidades de cada persona.

¿Cómo puede beneficiar el yoga a la salud cardiovascular?

Cuerpomente explica que la práctica del yoga puede contribuir a disminuir los niveles de cortisol, una hormona asociada con la respuesta del organismo al estrés.

La relajación derivada de la actividad también puede favorecer el funcionamiento de los vasos sanguíneos y el control de la presión arterial.

Otro componente central es la respiración. Según el mismo medio, técnicas como el pranayama están asociadas con un ritmo cardíaco más estable y con mejoras en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador utilizado para evaluar la capacidad del corazón de responder a diferentes estímulos.

La publicación también señala que el yoga puede contribuir a reducir determinados marcadores inflamatorios y a mejorar factores relacionados con el colesterol.

En modalidades más dinámicas, como el vinyasa yoga, las secuencias de movimientos pueden representar además una actividad física de intensidad moderada.

La publicación también señala que el yoga puede contribuir a reducir determinados marcadores inflamatorios y a mejorar factores relacionados con el colesterol Shutterstock

Los posibles beneficios no se limitan al corazón. Según Cuerpomente, la práctica puede favorecer la función endotelial, relacionada con la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse y regular adecuadamente el flujo de sangre.

El medio destaca particularmente algunas posturas invertidas, entre ellas elevar las piernas contra una pared, debido a que pueden facilitar el retorno venoso hacia el corazón.

A esto se suma el trabajo respiratorio, que promueve respiraciones profundas y controladas durante las sesiones.

Cómo comenzar a practicar yoga

Para quienes se inician, se recomienda privilegiar la regularidad sobre la intensidad. Una alternativa consiste en comenzar con sesiones de entre 20 y 30 minutos, concentrándose primero en ejecutar correctamente los movimientos en lugar de intentar posiciones de mayor dificultad.

La práctica puede realizarse en un espacio tranquilo en casa o con acompañamiento grupal. También resulta importante adaptar los movimientos al nivel individual y detener una postura cuando produzca dolor, en lugar de forzar el cuerpo para completar una secuencia.

La respiración constituye otro elemento de la rutina. El trabajo consciente y diafragmático puede incorporarse tanto durante las posturas como en otros momentos del día, especialmente como herramienta para controlar la respuesta al estrés.

Por Jos Guerrero