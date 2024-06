El motivo por el que no se recomienda tomar agua tibia con limón a la mañana

Escuchar

El ritual de tomar agua tibia con limón en ayunas al despertar es conocido en todo el mundo. Se cree que la bebida ayuda en la digestión, la desintoxicación y la limpieza del hígado. Sin embargo, un dentista en el Reino Unido advirtió sobre los riesgos para los dientes de esta preparación.

Según Andrej Bozic, cirujano oral, el agua con limón tiene altos niveles de acidez. “El jugo de limón tiene un nivel de pH alrededor de 2, que es muy ácido. Esto puede corroer el esmalte dental, que es la capa externa, dura y protectora”, explicó.

Tomar agua con limón en ayunas puede dañar el esmalte

Resulta que los daños irreversibles causados por la erosión del esmalte pueden abrir la puerta a una serie de problemas dentales, desde caries hasta aumento de la sensibilidad. El dentista afirma además que una vez desgastado, el esmalte no vuelve a crecer. “Las personas a menudo presentan mayor sensibilidad a alimentos y bebidas calientes y frías cuando el esmalte está corroído. Con menos protección, los dientes son más susceptibles a las caries y pueden causar decoloración y apariencia amarillenta de los dientes”, alertó.

Es importante tener en cuenta que el esmalte sirve como la primera línea de defensa de los dientes contra bacterias y sustancias nocivas. “La frecuencia y la duración de la exposición son factores clave en la erosión del esmalte. Beber agua con limón a lo largo del día o dejarla permanecer en la boca puede amplificar los daños”, aclaró.

Las recomendaciones

Según el dentista, usar un sorbete para tomar el líquido puede reducir el contacto entre el agua ácida con limón y los dientes, ayudando a prevenir la erosión del esmalte. Mismo, enjuagar la boca con agua después para neutralizar el ácido y eliminar cualquier acidez residual y limitar la ingesta a una vez al día, también puede ayudar a reducir la exposición al ácido.

“Evita cepillarte los dientes inmediatamente después de beber agua con limón, espera al menos 30 minutos para permitir que el esmalte se endurezca nuevamente. Considera alternativas menos ácidas, como pepino o agua con infusión de menta, que son refrescantes y más suaves para los dientes”, mencionó el médico. En esa misma línea, destacó la importancia del poder de la pasta de dientes con flúor, sustancia que ayuda a fortalecer el esmalte y proporciona protección extra contra la erosión ácida.

Agua con limón en ayunas: no hay pruebas de los beneficios

El profesor David Lloyd, cirujano de hígado, no cree que exista ninguna prueba científica o evidencia médica que respalde las afirmaciones hechas sobre los beneficios del agua con limón. “Para ‘desintoxicar’ el hígado, o mejor dicho, curar daños en el hígado, tienes que dejar de hacer las cosas que lo hacen trabajar tanto y causar problemas en primer lugar, como beber alcohol o usar drogas. Esto, junto con la ingesta de alrededor de dos litros de agua al día, mantendrá el hígado sano. Un vaso de agua con limón no logra esto. Además, la función del hígado es desintoxicar, no existe eso de ‘desintoxicar’ el propio hígado”, expresó.

Es importante tener ciertas precauciones si se desea ingerir esta infusión

Otro punto defendido por quienes cultivan este hábito es que también funciona como un auxiliar digestivo al estimular los jugos gástricos y el peristaltismo (contracciones musculares en forma de onda). Steven Mann, gastroenterólogo, explicó que esto no es cierto.

“No hay evidencia de secreciones gástricas adicionales o aumento del peristaltismo. Los limones no tienen beneficios particulares en relación con otros alimentos a base de plantas. Lo único bueno de la mezcla entre el agua y el limón es reponer los líquidos, necesarios para mantener el cuerpo hidratado, pero esto se debe al agua, no al limón. Además, las personas susceptibles al reflujo, donde el ácido y otros contenidos del estómago regresan a la garganta, descubrirán que el agua con limón agrava el problema porque es ácida”, aclaró el especialista.

