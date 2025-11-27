El neurólogo Richard Restak reveló a qué edad conviene abandonar por completo el alcohol

Ya sea en reuniones de amigos o celebraciones familiares, las bebidas alcohólicas suelen ocupar un lugar central y, con el paso del tiempo, se transformaron en un símbolo de encuentro y disfrute compartido. Para muchas personas, tomar algo funciona casi como un pequeño ritual cotidiano que marca el cierre de una jornada agitada, acompaña una comida especial o ayuda a crear un clima distendido en medio de una charla. Sin embargo, cada vez es más evidente el impacto negativo que puede tener el consumo frecuente en la salud, y en este contexto un especialista explicó cuál es la edad ideal para dejar el alcohol por completo.

El neurólogo Richard Restak advirtió sobre el impacto del alcohol en la vejez Freepik

El neurólogo estadounidense Richard Restak, reconocido por sus investigaciones sobre el cerebro y el envejecimiento, planteó en su libro The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind una mirada firme sobre cómo el alcohol impacta en las personas mayores. En su trabajo más reciente, incluso se animó a fijar una edad precisa a partir de la cual aconseja dejar de beber por completo, convencido de que sus efectos dañinos se vuelven más marcados con el correr de los años.

Richard Restak habla del daño que causan bebidas como la cerveza en las neuronas, responsables de los procesos cognitivos

“El alcohol es una neurotoxina muy débil: daña las células nerviosas”, explicó, y luego detalló que, a partir de los 65, el organismo comienza a perder neuronas de manera natural. Por eso insiste en la importancia de protegerlas, ya que cumplen un papel central en funciones como la memoria, el razonamiento y otras capacidades cognitivas.

Cuándo es mejor dejar definitivamente las bebidas alcohólicas

Aunque la pérdida de neuronas a lo largo de la vida suele ser limitada —alrededor de un 2 a 4% según diversas investigaciones—, el especialista destacó que cuidarlas es esencial para llegar a la vejez con un cerebro activo y en buen estado. En este contexto, el neurólogo reveló con claridad la edad a partir de la cual considera necesario dejar el alcohol por completo: “Si tiene 65 años o más, le recomiendo encarecidamente que se abstenga total y permanentemente del alcohol”, señaló.

La pérdida de neuronas se acelera después de los 65 años, según el experto

La recomendación se centra en que, a partir de los 65 años, el organismo enfrenta cambios naturales que vuelven al cerebro mucho más vulnerable. En esa etapa disminuye la capacidad de regeneración, se vuelve más lento el procesamiento cognitivo y el cuerpo tolera menos las sustancias que antes podían afectar de manera más leve. Por eso, incluso cantidades consideradas moderadas pueden generar un impacto mayor en la memoria, el equilibrio y la atención, lo que aumenta los riesgos que en la juventud pasan inadvertidos.

Además, advirtió que la evidencia científica vinculó el consumo prolongado de bebidas alcohólicas con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. A esto se suma que, en personas mayores, el alcohol puede favorecer caídas que deriven en lesiones graves e incluso resultar fatales, lo que refuerza la importancia de limitarlo —o directamente evitarlo— a partir de esa etapa de la vida.

En definitiva, la recomendación del experto invita a repensar la relación con el alcohol a medida que pasan los años y el cuerpo atraviesa cambios inevitables. Más allá de gustos, hábitos o costumbres sociales, el especialista insiste en que la salud cerebral debe ocupar un lugar central en esta etapa de la vida, especialmente cuando pequeñas decisiones pueden marcar una gran diferencia en el bienestar futuro.