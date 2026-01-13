El plato más saludable del mundo, según un médico gastroenterólogo

Cada vez más personas buscan cuidar su alimentación para prevenir gran cantidad de enfermedades y condiciones médicas a largo plazo. En este contexto, el médico gastroenterólogo Facundo Pereyra volvió a captar la atención con una receta de fácil implementación diaria.

En las últimas horas, el experto compartió un video en el que presentó lo que definió como “el plato más saludable del mundo”. Se trata de un bowl diseñado para desinflamar el cuerpo, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la microbiota intestinal. “Se me ocurrió preparar un bowl mágico con todos los alimentos mejores para tu sistema inmunológico y microbiota. Y lo acompañás con la bebida número uno, que es el té verde”, explicó a su más de 1.9 millones de seguidores en Instagram.

Según detalló, la preparación reúne alimentos con efectos antiinflamatorios, antioxidantes y prebióticos, avalados por evidencia científica. La base es la quinoa cocida, una fuente de proteína vegetal y energía sostenida, combinada con espinaca fresca, rica en antioxidantes y vitamina K.

El bowl contiene propiedades nutricionales fundamentales para el organismo (Foto: FreeP¡CK)

A esta mezcla se suman palta, por su aporte de grasas saludables; zanahoria rallada, con alto contenido de betacarotenos; arándanos, considerados uno de los alimentos más antiinflamatorios; garbanzos crocantes, que aportan fibra y saciedad; y nueces, fuente vegetal de omega-3.

El aliño cumple un rol central dentro del plato. Además, el especialista recomendó una combinación de cúrcuma, jengibre, limón y aceite de oliva virgen extra, ingredientes con propiedades antiinflamatorias y protectoras del sistema digestivo. Como complemento, sugirió acompañar la comida con té verde infusionado con jengibre y limón, al que definió como “un refuerzo antioxidante final”.

La preparación no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. El armado consiste en mezclar la quinoa tibia con espinaca, incorporar el resto de los vegetales, legumbres y frutos secos, y condimentar con el aliño sugerido. El video acumuló miles de visualizaciones y comentarios en pocas horas, con usuarios que celebraron la propuesta y pidieron más recetas de este estilo. “Me encantó la receta, si podés subir más, agradecida”; “Qué alimento espectacular, versátil y nutritivo la quinoa” y “Me encanta esta receta, espero más”.

Paso a paso: cómo preparar el bowl mágico antiinflamatorio

La preparación del plato es rápida y no requiere de conocimientos de cocina avanzados. El objetivo es conservar las propiedades nutricionales de cada alimento y combinarlos de manera equilibrada.

Lavar la quinoa para retirar las saponinas y hervirla en agua durante 12 a 15 minutos, hasta que esté tierna y con el grano abierto. Escurrir y dejar entibiar.

Colocar la quinoa tibia en un bowl amplio y sumar hojas de espinaca fresca previamente lavadas y secadas.

La preparación reúne alimentos con efectos antiinflamatorios, antioxidantes y prebióticos (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Agregar la palta cortada en cubos, la zanahoria rallada, los garbanzos cocidos o crocantes, los arándanos y las nueces picadas.

En un recipiente pequeño, mezclar dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen, media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de jengibre rallado y el jugo de medio limón.

Volcar el aliño sobre el bowl, mezclar suavemente para integrar los sabores y servir de inmediato.

Infusionar té verde y agregar rodajas de jengibre fresco y limón. Consumir junto al bowl para potenciar su efecto antioxidante.