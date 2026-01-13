Estas son las personas que no deberían tomar café porque podrían sufrir efectos adversos

El café cuenta con propiedades activas que interactúan con la biología humana y desencadenan reacciones diversas según el cuadro clínico de cada sujeto. Existen condiciones médicas puntuales y etapas fisiológicas donde la ingesta de esta infusión implica riesgos para el organismo y exige su restricción total o parcial bajo criterio profesional.

Las personas que no deberían tomar café

Las mujeres embarazadas integran uno de los grupos con mayor sensibilidad ante los componentes de la bebida. El cuerpo atraviesa cambios significativos durante la “dulce espera” y la nutrición resulta fundamental para el desarrollo del feto. Todo elemento que ingiere la madre afecta de manera directa o indirecta al bebé en el vientre. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la alteración en los tiempos de procesamiento de sustancias durante este período. La eliminación de la cafeína de la sangre materna ocurre con mayor lentitud en esta etapa.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la cafeína atraviesa la placenta y el feto la metaboliza con lentitud, situación que implica riesgos como bajo peso o parto prematuro Unsplash

El principal compuesto de la infusión atraviesa la placenta y el feto metaboliza la sustancia a una velocidad muy inferior a la de un adulto. Diversos estudios sugieren consecuencias graves derivadas de este hábito en mujeres gestantes. La ingesta de café puede ocasionar reducción del peso en el bebé, parto prematuro o incluso muerte fetal.

La composición química de la bebida la clasifica como un alimento irritante para el tracto digestivo. Las personas con problemas gastrointestinales presentan una vulnerabilidad particular ante su consumo. Quienes sufren de úlceras o gastritis deben considerar la eliminación de este producto de su dieta habitual para prevenir complicaciones.

Los especialistas recomiendan que las personas con problemas gastrointestinales no deberían tomar café Shutterstock

El contacto del líquido con las paredes estomacales sensibles suele derivar en sintomatología dolorosa. Algunos individuos experimentan acidez y dolor abdominal tras la ingesta. Los especialistas recomiendan optar por otro tipo de bebidas para evitar el malestar asociado a la irritación gástrica.

Asimismo, la función primaria de la cafeína actúa como estimulante del sistema nervioso central. Esta característica motiva su uso masivo para combatir el cansancio en entornos laborales exigentes. Ciertos perfiles psicológicos o psiquiátricos sufren efectos adversos ante dicha estimulación, es por ello que no se recomienda su consumo a personas con ansiedad. El Hospital Clinic de Barcelona, España, aporta datos sobre la relación entre estas sustancias y la salud mental.

No se recomienda el consumo de café a personas con ansiedad, ya que puede derivar en episodios de ansiedad y puede desencadenar síntomas como nerviosismo o ataques de pánico (Fuente: Pexels)

El consumo de estimulantes por periodos prolongados aumenta la probabilidad de episodios de ansiedad en personas predispuestas. La alteración del sistema nervioso facilita la aparición de síntomas agudos. Entre las manifestaciones posibles figuran los ataques de pánico y un estado de nerviosismo exacerbado.

La capacidad de la infusión para elevar la frecuencia cardíaca constituye un factor de riesgo para pacientes con patologías cardiovasculares. Su condición de estimulante altera el ritmo natural del corazón, es por ello que las personas con arritmias o hipertensión arterial forman parte del grupo que no debería consumir este producto sin aval médico.

Personas con arritmias o hipertensión arterial, no deberían consumir café, ya que podría traerles problemas adversos istock

La sensibilidad ante los efectos varía en cada organismo. Los pacientes con problemas cardíacos deben evitar la bebida o buscar asesoramiento profesional específico. Un médico especialista determinará si existe una cantidad segura o si la restricción debe ser absoluta.

La consulta resulta necesaria para confirmar si el paciente podrá ingerir la infusión de forma moderada sin presentar afectaciones en su salud.

