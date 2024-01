escuchar

El maquillaje es un gran aliado para resaltar facciones y muchas personas se sientan más seguras y bellas. De acuerdo con tu estilo, el proceso puede durar un buen rato, pero sabemos que el resultado vale la pena. El problema podría venir durante la noche cuando es necesario realizar una rutina de skincare que incluya desmaquillarse y no tenemos ganas de hacerlo. No obstante, cuando conozcas las consecuencias de no llevar a cabo esta tarea no querrás volver a irte a dormir sin tener tu cara limpia.

El maquillaje es de uso popular (Foto Pexels)

A pesar de que la Industria del maquillaje avanzó mucho y ahora se suelen utilizar productos más naturales, la realidad es que, sin importar de qué estén hechos, ir a la cama usándolos afectará tu piel generando efectos nocivos y graves consecuencias a largo y corto plazo.

Sabemos que en ocasiones lo único que queremos es llegar a la cama y dejar de preocuparnos por la rutina de limpieza facial, pero es importante que siempre evites irte a dormir maquillada.

Arrugas e impurezas: las consecuencias de dormir maquillada

Puede que en un principio no te des cuenta y que las veces que te fuiste a la cama maquillada no hayas notado alguna diferencia en la salud de tu piel. Pero, eso no quiere decir que no haya efectos negativos, ya que estos pueden presentarse a corto y mediano plazo, y seguro que no los querrás.

De acuerdo con Avance Cosmetic, el no desmaquillarse correctamente genera efectos nocivos para la piel, como la aparición prematura de arrugas debido a que el maquillaje durante tantas horas provocará la deshidratación de tu rostro y, a mediano plazo, verás aparecer las líneas de expresión. Pero, hay otros efectos que podrás notar prácticamente de inmediato.

Limpiar la piel tras usar maquillaje es fundamental para la salud (Foto Pexels)

Cuando te despiertes después de una noche sin haberte desmaquillado te invitamos a mirarte al espejo con detenimiento y descubrirás que tus poros están más abiertos, eso ocasionará que se generen impurezas y la molesta aparición de puntos negros y espinillas. Esto es debido a que no hubo una correcta higiene en la piel y durante la noche no se oxigenó como debería.

Además, también despertarás con piel seca, tus labios comenzarán a resecarse y, por si fuera poco, tus ojos estarán irritados. En este último caso, incluso podrías llegar a contraer una infección ocular.

Las consecuencias de no desmaquillar pueden ser graves (Foto Pexels)

Los laboratorios españoles Care+ explican que no desmaquillarse puede generar conjuntivitis o afecciones más graves si es que el maquillaje se acumula en el interior del párpado, llegando a obstruir los lagrimales e irritando la córnea. Por ello, recomiendan desmaquillar los ojos con un producto específico de composición suave y no irritante, además de aplicarlo sobre el párpado cerrado, las pestañas y el borde realizando suaves movimientos para eliminar cualquier resto de impurezas.

Por las noches, desmaquillarse no es suficiente

Seguro ya te quedó clara la importancia de desmaquillarte antes de ir a dormir, pero tenemos que agregar que si en verdad querés cuidar la piel de tu rostro y mantenerla limpia y saludable debés saber que no alcanza con eliminar la capa de maquillaje, es necesario que realices un proceso de limpieza más profundo.

Lo recomendado es que inicies con un gel limpiador ideal para tu tipo de piel que sea capaz de proteger e hidratar, posteriormente aplicá un producto que regenere y siga hidratando.

El uso de maquillaje puede causar efectos en la piel (Foto Pexels)

Considerá también en este punto que si acostumbrás a no desmaquillarte, es probable que después tu piel no absorba adecuadamente los productos que le agregues, desde el protector solar hasta el serum de hidratación.

Así que ya lo sabés, desmaquillar tu rostro todos los días será positivo para tu piel y además, como un extra, no mancharás tu ropa de cama. Puros beneficios.