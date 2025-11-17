Expertos de Harvard: caminar es bueno a partir de los 60, pero es mejor este ejercicio

Con la vista puesta en nuevos objetivos de salud para 2026, muchas personas sedentarias buscan incorporar hábitos saludables en su día a día. Salir a caminar se presenta como una de las opciones principales, y por buenas razones, pues para la gran mayoría de personas, es una actividad segura, económica y fácil de mantener a largo plazo.

Incorporar caminatas a la vida cotidiana, realizadas a buen ritmo, puede generar cambios notables en la salud.

El ejercicio clave para la longevidad y la reducción del dolor de rodilla es el retro walking Freepik

Es importante diferenciar entre caminar y “dar un paseo”. La caminata como ejercicio requiere una técnica específica para maximizar sus beneficios. La postura debe ser correcta, con la cabeza alta y la mirada al frente, no hacia el suelo. El cuello, los hombros y la espalda deben estar libres de tensión.

Los movimientos deben ser coordinados y decididos, permitiendo que los brazos se balanceen suavemente.

Si se hace de esta manera, la caminata ayudará a mejorar la flexibilidad de las piernas, aumentar la fuerza y la resistencia a la fatiga, y quemar calorías.

También es una estrategia útil para prevenir el inicio de la diabetes, reducir el dolor muscular y el de las articulaciones con artrosis, y reforzar los huesos, previniendo la osteoporosis. Además, es útil para liberar tensión, reducir el estrés, mejorar el estreñimiento e incluso ayudar a dormir mejor.

Aunque caminar es una base excelente, los expertos señalan que otro tipo de ejercicio se vuelve fundamental, especialmente a partir de los 60 años: el entrenamiento de fuerza.

Con el paso del tiempo, los músculos cambian y se debilitan, un proceso que también afecta a los huesos. Esta situación es particularmente relevante en las mujeres debido a la menopausia.

El entrenamiento con pesas fortalece la conexión entre las neuronas motoras y los músculos

Un estudio de la Universidad de Copenhague, publicado en la revista American Journal of Physiology, arrojó luz sobre por qué el entrenamiento con pesas es tan importante a esta edad. La investigación demostró que este tipo de ejercicio puede fortalecer las conexiones entre los nervios y los músculos.

Este fortalecimiento es crucial porque protege las neuronas motoras en la médula espinal, algo esencial para el correcto funcionamiento del organismo.

“Hasta ahora, los investigadores no habían podido demostrar que el entrenamiento con pesas pudiera fortalecer la conexión entre las neuronas motoras y los músculos“, reveló Casper Søndenbroe, uno de los autores de la investigación. “Nuestro estudio es el primero en presentar hallazgos que sugieren que este es efectivamente el caso”.