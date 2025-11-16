Cuántas veces por día hay que cepillarse los dientes, según los expertos
Odontólogos pusieron el ojo en esta práctica que es indispensable para cuidar las piezas dentales y evitar la propagación de gérmenes
- 2 minutos de lectura'
El doctor Praveen Sharma, de la Escuela de Odontología de la Universidad de Birmingham, compartió una serie de consejos clave para mejorar la salud bucal y evitar problemas a futuro.
El primer aviso de este problema suele ser el sangrado de las encías. “Si sangran o están inflamadas, es señal de que se debe cepillarse mejor esa zona”, afirmó Sharma en un reportaje de BBC Mundo.
Este profesional indicó el clásico consejo de cepillarse los dientes dos veces al día, pero la calidad del proceso es más importante que la cantidad. “Si puede, hágalo dos veces. Pero es mejor hacerlo bien una vez al día que dos veces rápido”, explicó.
¿Cepillarse al levantarse o al acostarse?
Según Sharma, si una persona solo va a cepillarse una vez al día, ese cepillado debe ser por la noche. Además, debe sumar el uso de hilo dental o cepillos interdentales de caucho, que resultan más cómodos y menos dolorosos.
Un aspecto fundamental del proceso es el método. El especialista recuerda que cada diente tiene tres superficies (exterior, interior y la superficie con la que se mastica).
Todas ellas deben limpiarse de manera metódica, utilizando movimientos circulares suaves y sin aplicar demasiada presión. Es crucial prestar especial atención a la unión entre el diente y la encía, ya que es en esa zona donde suelen comenzar los problemas periodontales.
