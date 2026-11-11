Joaquín García, personal trainer: “Después de los 50, el progreso no se mide por levantar más peso”

Con el paso de los años, mantener la fuerza muscular, el equilibrio y la movilidad se vuelve fundamental para conservar la independencia y realizar las actividades cotidianas sin dificultades. Aunque muchas personas asocian el ejercicio físico con una cuestión estética, entrenar después de los 50 años puede ser una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y favorecer un envejecimiento saludable.

En diálogo con LA NACION, Joaquín García, personal trainer e integrante de LP Team (@lpteam_lp), explicó cuáles son los beneficios de incorporar actividad física a partir de la mediana edad y por qué nunca es demasiado tarde para comenzar, incluso después de varios años de sedentarismo. “Cada vez más las personas de entre 60 y 70 años se acercan porque entienden que mantenerse activos ya no es solamente una cuestión estética, sino una necesidad para sentirse bien y conservar su autonomía para el día a día. Muchos llegan buscando recuperar fuerza, movilidad o masa muscular, y también poder realizar mejor actividades cotidianas como subir escaleras, caminar, jugar con sus nietos o practicar algún deporte”, aseguró el especialista al referirse al creciente interés de los adultos mayores por el entrenamiento.

Uno de los principales interrogantes entre quienes buscan incorporar actividad física después de los 50 años es cómo hacerlo sin sobreexigir el cuerpo. Para el experto, la clave está en comenzar de manera gradual y establecer objetivos que puedan mantenerse a largo plazo. “Lo primero es no querer hacer en pocas semanas todo lo que no hicimos durante años. Hay que empezar progresivamente, con ejercicios simples y adaptados al nivel actual de la persona. Nosotros priorizamos principalmente el trabajo de fuerza, movilidad, equilibrio y coordinación, aumentando la dificultad de forma progresiva. El objetivo es que pueda progresar, sentirse mejor y, fundamentalmente, sostener el hábito”, explicó.

La pérdida de masa muscular es lo que impide en la vejez poder realizar tareas cotidianas (Foto: Gentileza de @lpteam_lp)

En cuanto a la frecuencia, el entrenador señaló que no es necesario comenzar con rutinas intensas ni asistir todos los días al gimnasio. Por el contrario, una planificación adecuada debe contemplar las capacidades y necesidades individuales. “Una buena forma es comenzar con dos o tres días semanales, dependiendo del estado físico y de la disponibilidad de cada persona. Las primeras semanas deberían servir para aprender los movimientos, conocer cómo responde el cuerpo y encontrar una intensidad adecuada. A partir de ahí se puede progresar aumentando gradualmente la resistencia, las repeticiones o la dificultad”, indicó.

“Y algo que vemos mucho en nuestros alumnos: el progreso no siempre se mide por levantar más peso. También es progreso poder moverse mejor, cansarse menos, tener más fuerza para las actividades diarias o sentirse más seguro con el propio cuerpo”, sostuvo.

¿Por qué es importante mantener un hábito de ejercicio durante toda la vida?

Los cinco ejercicios que recomienda un personal trainer para mayores de 50 años

Para quienes desean comenzar a fortalecer el cuerpo, García seleccionó cinco ejercicios que permiten trabajar distintos grupos musculares, mejorar la estabilidad y favorecer la movilidad. Una de sus principales ventajas es que pueden adaptarse tanto al gimnasio como al hogar, según las condiciones físicas de cada persona.

Sentarse y levantarse de una silla : trabaja principalmente piernas y glúteos; es un movimiento fundamental para la vida cotidiana.

: trabaja principalmente piernas y glúteos; es un movimiento fundamental para la vida cotidiana. Puente de glúteos : fortalece glúteos y la musculatura posterior; ayuda a trabajar la estabilidad de la pelvis.

: fortalece glúteos y la musculatura posterior; ayuda a trabajar la estabilidad de la pelvis. Remo con banda elástica : trabaja la espalda y ayuda a fortalecer la musculatura que participa en la postura.

: trabaja la espalda y ayuda a fortalecer la musculatura que participa en la postura. Flexiones contra una pared : permiten trabajar brazos, hombros y pecho de una manera sencilla y adaptable.

: permiten trabajar brazos, hombros y pecho de una manera sencilla y adaptable. Equilibrio sobre un pie, cerca de un apoyo: permite trabajar equilibrio y estabilidad, capacidades que es importante conservar con el paso de los años.

“En definitiva, entrenar es una inversión en salud. Nuestro lema es justamente ‘Creamos Hábitos’ y ese es uno de los motivos por los que creemos que nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar nuestro cuerpo”, concluyó el especialista.