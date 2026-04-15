Jorge Tartaglione, médico: “1 de cada 3 argentinos tiene un colesterol que casi nadie mide”

En el complejo entramado de la salud cardiovascular, existe un actor silencioso que, a pesar de su peligrosidad, suele pasar inadvertido en los chequeos de rutina. Se trata de la Lipoproteína (a), comúnmente conocida como Lp(a). Según el reconocido médico cardiólogo Jorge Tartaglione, los datos son alarmantes: uno de cada tres argentinos presenta niveles elevados de este tipo de colesterol, lo que incrementa significativamente el riesgo de sufrir eventos graves.

El doctor dio detalles sobre el colesterol que no se mide y cómo evitarlo (Foto: Captura Instagram/@jorgetartaglione)

El “camión con acoplado” de las arterias

Para explicar de forma didáctica cómo funcionan las grasas en nuestra sangre, Tartaglione propuso una analogía vial. Si imaginamos nuestras arterias como autopistas:

El HDL (colesterol “bueno”) funciona como una grúa que limpia la vía.

funciona como una grúa que limpia la vía. El LDL (colesterol “malo”) actúa como camiones que pueden obstruir el tránsito.

actúa como camiones que pueden obstruir el tránsito. La Lp(a), sin embargo, es comparada con un camión con acoplado: es más pesada, más peligrosa y mucho más difícil de controlar.

Lo que hace a la Lp(a) particularmente insidiosa es que su presencia aumenta en un 53% el riesgo de padecer un infarto o un ACV, incluso en personas que mantienen niveles normales de los otros tipos de colesterol.

Según el reconocido médico cardiólogo Jorge Tartaglione, los datos son alarmantes: uno de cada tres argentinos presenta niveles elevados de este tipo de colesterol (Foto: Freepik)

El peso de la herencia: un factor inamovible

A diferencia del colesterol que conocemos habitualmente, que fluctúa según si comimos de más en las fiestas o si empezamos el gimnasio, la Lp(a) tiene una naturaleza distinta. “La Lp(a) es genética”, enfatizó el doctor Tartaglione. Esto significa que sus valores están determinados por nuestro ADN y permanecen prácticamente estables durante toda la vida.

Por esta razón, la medicina tradicional a veces se ve frustrada: no baja con dieta estricta, ni con ejercicio intenso, ni con los medicamentos convencionales (estatinas) que se usan para el LDL. Es un factor de riesgo “residual” que acompaña al paciente silenciosamente desde el nacimiento.

Los niveles de colesterol tienen un impacto en la salud cardiovascular (foto genérica) BBC Mundo

Estas conclusiones no son al azar. Tartaglione hizo referencia al primer estudio multicéntrico realizado en Argentina sobre esta temática. La investigación evaluó a 3.000 personas en seis regiones distintas del país, lo que arrojó un resultado contundente: el 31% de la población analizada tiene la Lp(a) elevada. Este hallazgo cambia el paradigma de la prevención local, que obliga poner la lupa en pacientes que antes se consideraban “sanos”.

La importancia de medirse “una vez en la vida”

Ante este escenario, la solución que propone el especialista es tan básica como efectiva: pedir el análisis al menos una vez en la vida. Al ser un valor genético y estable, no es necesario repetirlo en cada chequeo anual. Sin embargo, este dato es la pieza del rompecabezas que falta para entender por qué personas jóvenes o deportistas sufren eventos cardíacos inesperados.

¿Qué hacer si el resultado es elevado? Si bien no hay una pastilla mágica para reducirla hoy mismo, conocer el riesgo permite compensar la balanza siendo mucho más agresivos en otros frentes:

Controlar la presión arterial con rigurosidad.

Mantener el colesterol LDL en niveles mínimos.

Vigilar la glucemia y evitar estrictamente el tabaco.

Como concluyó Tartaglione, “conocerla cambia la prevención”. En un país donde las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, identificar este riesgo oculto es, literalmente, ganar tiempo de vida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA