Salir a caminar todos los días es un hábito saludable, pero para los adultos mayores de 65 años resulta insuficiente si el objetivo es mantener la autonomía física. Según explicó el entrenador personal español José Ruiz en diálogo con el medio OKDiario, el ejercicio aeróbico no alcanza para frenar el deterioro físico natural del paso del tiempo: “Tener resistencia para caminar no significa necesariamente conservar suficiente fuerza muscular”.

El especialista, director ejecutivo de Malagaentrena, advirtió que muchas personas descubren esta carencia recién cuando enfrentan exigencias cotidianas como levantar una valija, subir escaleras empinadas o incorporarse del suelo tras jugar con sus nietos. Si bien caminar mejora la capacidad cardiovascular y combate el sedentarismo, Ruiz subrayó que pasear “no sustituye el estímulo que necesitan nuestros músculos para seguir siendo fuertes”.

Caminar dos horas a lo largo del día puede benerficiar tu salud y prevenir enfermedades que deterioran la salud (Fuente: Pixabay)

Para respaldar la importancia de los ejercicios de fuerza, el entrenador destacó un estudio de la Facultad de Medicina de Penn State publicado en la revista PLOS One. La investigación evaluó a 97 adultos inactivos con una edad promedio de 74 años: quienes realizaron un circuito diario de apenas cuatro minutos en sus casas durante 12 semanas lograron una adherencia del 81% y mejoraron notablemente su equilibrio y capacidad para levantarse de una silla.

Para Ruiz, el mayor obstáculo en esta etapa de la vida suele ser mental. “Muchos piensan que ya es demasiado tarde, y ese pensamiento puede convertirse en una barrera mucho mayor que su propia edad”, afirmó. Por eso, desaconseja exigir rutinas extenuantes en un gimnasio a quienes nunca entrenaron: “A veces el primer gran resultado del entrenamiento no es ganar músculo, sino descubrir que todavía eres capaz de mejorar”.

El especialista recomendó hacer ejercicios en casa Shutterstock

A modo de guía práctica para principiantes, el experto recomendó iniciar dos o tres veces por semana en el hogar con una sola vuelta de cuatro ejercicios básicos:

Sentadillas en silla : sentarse y levantarse entre 6 y 10 veces (con apoyo si es necesario).

: sentarse y levantarse entre 6 y 10 veces (con apoyo si es necesario). Flexiones en pared : realizar entre 8 y 12 repeticiones.

: realizar entre 8 y 12 repeticiones. Remo con banda elástica : ejecutar entre 8 y 12 repeticiones.

: ejecutar entre 8 y 12 repeticiones. Subidas a un escalón bajo: hacer entre 5 y 8 repeticiones con cada pierna.

De esta manera, señaló Ruiz, entrenar después de los 65 años es la clave “para conservar nuestra independencia dentro de diez o quince años”, siempre bajo supervisión profesional en casos de fragilidad o patologías previas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA