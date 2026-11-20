El páncreas es un órgano que se encuentra detrás del estómago y se encarga de producir hormonas y enzimas que ayudan a digerir los alimentos. Pero muchas veces en él se pueden formar quistes pancreáticos, que a simple vista son bolsas de líquido. Según el portal especializado en salud Mayo Clinic, se generan principalmente por “inflamación del páncreas (pancreatitis), acumulación de líquido o mucosidad por alteraciones celulares o conductos obstruidos, y predisposición genética”. Y si bien no todos los casos son iguales, algunos quistes pancreáticos pueden ser cancerosos o volverse cancerosos.

Es por esto que los médicos recomiendan realizarse estudios de forma anual para poder prevenir su formación. Según el doctor Juli Busquets, cirujano del Hospital de Bellvitge, el cáncer de páncreas es una enfermedad cada vez más prevalente. En una entrevista con el diario español La Vanguardia, aseguró: “A diferencia de otros tumores, cuya incidencia está disminuyendo, cada año aparecen más casos y todavía no sabemos exactamente por qué. Uno de los principales problemas es que muchos pacientes llegan a la consulta con la enfermedad avanzada. Cuando el tumor se localiza en el cuerpo o la cola del páncreas, los síntomas pueden ser muy inespecíficos y difíciles de identificar. El gran reto es conseguir diagnosticarlo en fases iniciales, cuando todavía podemos ofrecer un tratamiento quirúrgico”.

Médicos explican por qué el cáncer de páncreas es uno de los más difíciles de detectar

Pero para que las personas puedan prevenir esta enfermedad, también deben existir políticas que ayuden a la población a conocer cuáles son las primeras señales de alerta. “La aparición de ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel, una pérdida de peso injustificada o el debut de una diabetes acompañado de pérdida de peso pueden estar relacionados con esta enfermedad. La ictericia requiere una valoración médica urgente. También es fundamental que desde atención primaria exista un alto índice de sospecha ante estos síntomas. Cuanto antes consigamos diagnosticar la enfermedad, mayores serán las posibilidades de ofrecer un tratamiento quirúrgico”, detalló el especialista con motivo del Día Mundial del Cáncer de Páncreas.

Otra de las señales más evidentes pueden ser lesiones en forma de saco o cavidad con líquido o mucina que crecen dentro o sobre el páncreas. “Aparecen con bastante frecuencia, especialmente a partir de los 70 años. Se estima que pueden estar presentes hasta en un 15% de la población de mayor edad. La mayoría nunca desarrollará un cáncer, pero algunos tipos pueden evolucionar hacia una lesión maligna. Por eso es importante identificarlos y realizar un seguimiento cuando está indicado”, explicó el médico.

El páncreas está en la parte superior del abdomen, detrás del estómago, que se ve semitransparente en la ilustración (Foto: Generada con IA)

Lejos de tener que realizar complejos tratamientos, las revisiones consisten en realizarse estudios conocidos como la resonancia magnética, la tomografía computarizada, la ecografía endoscópica y la colangiopancreatografía por resonancia magnética. “En muchos pacientes únicamente tenemos que controlar su evolución mediante pruebas periódicas durante cinco o diez años. Hay que dejar claro que tener un quiste en el páncreas no significa que una persona vaya a desarrollar cáncer. Lo importante es identificar qué lesiones necesitan controles más estrechos y cuáles tienen un riesgo muy bajo”, dijo el especialista, quien invitó a más personas a realizarse un chequeo anual.