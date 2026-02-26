Cuál es el magnesio que podría ayudar a “reparar” los músculos

El consumo de este suplemento presenta beneficios directos sobre los tejidos y la estructura ósea; los especialistas explican el impacto positivo en la recuperación física
- 3 minutos de lectura'
El médico Gabriel Lapman detalló los alcances del magnesio en el cuerpo humano y su relación con el bienestar general. Este mineral interviene en múltiples procesos químicos internos que garantizan el correcto funcionamiento de la masa muscular. La relevancia de este nutriente aumentó en el último tiempo debido a su rol central en la ejecución de tareas vitales para la salud.
El magnesio que podría ayudar a “reparar” los músculos
El citrato de magnesio destaca como la variante específica para la restauración de las fibras musculares y el fortalecimiento de los huesos. Esta sustancia interviene de manera directa en la regeneración de los tejidos corporales. Su composición permite que el organismo lo utilice para potenciar el desempeño del sistema nervioso central.
La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos indicó que esta forma particular del mineral también cumple una función terapéutica frente a dificultades digestivas. Su capacidad laxante facilita el tratamiento del estreñimiento en plazos breves. El efecto de su ingesta surge en un lapso que oscila entre los 30 minutos y las seis horas.
La entidad advirtió que el uso de este suplemento requiere supervisión profesional si supera la semana de duración. El consumo excesivo deriva en efectos secundarios como mareos, náuseas, somnolencia o una frecuencia cardíaca lenta.
Funciones vitales y procesos enzimáticos del mineral
El autor del libro Más zapatillas, menos pastillas calificó a este elemento como un mineral esencial para la vida humana. La sustancia colabora con más de trescientas enzimas que ejecutan diferentes tareas dentro del organismo.
Lapman enumeró los procesos principales: “La transmisión de las señales eléctricas del sistema nervioso, la contracción muscular y la regulación de la presión arterial”. La producción de proteínas y energía depende de la presencia de este componente en las células. El experto mencionó que el nutriente regula los niveles de glucosa en la sangre.
Su acción conjunta con el calcio y la vitamina D resulta fundamental para la constitución de la masa ósea. Los factores vinculados al estilo de vida determinan las necesidades individuales de este elemento químico. La efectividad de la suplementación requiere un marco de hábitos saludables.
El médico nefrólogo señaló: “Para que la suplementación sea beneficiosa debe ir de la mano con un estilo de vida saludable que comprenda una dieta equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico y un descanso adecuado”.
Origen del déficit y dificultades en la absorción
La carencia de este nutriente responde a diversas causas relacionadas con la alimentación contemporánea. Los especialistas vincularon esta problemática con una nutrición deficiente que prioriza productos ultraprocesados con abundantes aditivos. Lapman sostuvo que el déficit ocurre incluso en personas con dietas equilibradas.
Existen condiciones de salud que impiden la incorporación exitosa del mineral. “Hay personas que no lo absorben con éxito debido a problemas digestivos o gastrointestinales como la celiaquía”, afirmó el profesional.
El uso de ciertos medicamentos también interfiere en la capacidad del cuerpo para retener la sustancia. Los pacientes que ingieren antibióticos enfrentan el riesgo de perder la aptitud para procesar el mineral. Esta situación genera un desbalance que afecta el rendimiento físico y mental. El consumo de la variante citrato se presenta en formatos de cápsulas o polvo para facilitar su administración según los requerimientos de cada individuo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Audiencia
Video. Frenaron en un semáforo y los tragó la tierra: así fue el momento en el que dos autos cayeron en un sumidero
En detalle. Jonas Brothers en el Movistar Arena: la fecha del show y cómo sacar las entradas
Todos los detalles. Levantaron el paro de controladores aéreos: qué se sabe de las demoras y reprogramaciones en los vuelos hasta el lunes
- 1
Patagonia: el destino ideal para disfrutar de cascadas, lagos y naturaleza exuberante
- 2
La fórmula infalible de Mirtha Legrand para estar espléndida a los 99 años
- 3
Duelos: por qué los jóvenes publican su dolor en redes sociales y cuán efectivo es
- 4
No confío en mi pareja: ¿cómo puedo sentirme más seguro?