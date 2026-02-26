Cuál es el magnesio que podría ayudar a “reparar” los músculos

El médico Gabriel Lapman detalló los alcances del magnesio en el cuerpo humano y su relación con el bienestar general. Este mineral interviene en múltiples procesos químicos internos que garantizan el correcto funcionamiento de la masa muscular. La relevancia de este nutriente aumentó en el último tiempo debido a su rol central en la ejecución de tareas vitales para la salud.

El magnesio que podría ayudar a “reparar” los músculos

El citrato de magnesio destaca como la variante específica para la restauración de las fibras musculares y el fortalecimiento de los huesos. Esta sustancia interviene de manera directa en la regeneración de los tejidos corporales. Su composición permite que el organismo lo utilice para potenciar el desempeño del sistema nervioso central.

Cuatro beneficios del magnesio que seguro que no sabías

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos indicó que esta forma particular del mineral también cumple una función terapéutica frente a dificultades digestivas. Su capacidad laxante facilita el tratamiento del estreñimiento en plazos breves. El efecto de su ingesta surge en un lapso que oscila entre los 30 minutos y las seis horas.

La entidad advirtió que el uso de este suplemento requiere supervisión profesional si supera la semana de duración. El consumo excesivo deriva en efectos secundarios como mareos, náuseas, somnolencia o una frecuencia cardíaca lenta.

Funciones vitales y procesos enzimáticos del mineral

El autor del libro Más zapatillas, menos pastillas calificó a este elemento como un mineral esencial para la vida humana. La sustancia colabora con más de trescientas enzimas que ejecutan diferentes tareas dentro del organismo.

Los beneficios de consumir magnesio

Lapman enumeró los procesos principales: “La transmisión de las señales eléctricas del sistema nervioso, la contracción muscular y la regulación de la presión arterial”. La producción de proteínas y energía depende de la presencia de este componente en las células. El experto mencionó que el nutriente regula los niveles de glucosa en la sangre.

Su acción conjunta con el calcio y la vitamina D resulta fundamental para la constitución de la masa ósea. Los factores vinculados al estilo de vida determinan las necesidades individuales de este elemento químico. La efectividad de la suplementación requiere un marco de hábitos saludables.

El médico nefrólogo señaló: “Para que la suplementación sea beneficiosa debe ir de la mano con un estilo de vida saludable que comprenda una dieta equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico y un descanso adecuado”.

El citrato de magnesio favorece la regeneración directa de los tejidos corporales Getty Images

Origen del déficit y dificultades en la absorción

La carencia de este nutriente responde a diversas causas relacionadas con la alimentación contemporánea. Los especialistas vincularon esta problemática con una nutrición deficiente que prioriza productos ultraprocesados con abundantes aditivos. Lapman sostuvo que el déficit ocurre incluso en personas con dietas equilibradas.

Existen condiciones de salud que impiden la incorporación exitosa del mineral. “Hay personas que no lo absorben con éxito debido a problemas digestivos o gastrointestinales como la celiaquía”, afirmó el profesional.

El componente químico colabora con más de 300 enzimas en el organismo humano Alexey Tulenkov

El uso de ciertos medicamentos también interfiere en la capacidad del cuerpo para retener la sustancia. Los pacientes que ingieren antibióticos enfrentan el riesgo de perder la aptitud para procesar el mineral. Esta situación genera un desbalance que afecta el rendimiento físico y mental. El consumo de la variante citrato se presenta en formatos de cápsulas o polvo para facilitar su administración según los requerimientos de cada individuo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.