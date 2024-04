Lo que tenés que hacer para llevarte mejor con tu suegra, de acuerdo con la experiencia de una psicoterapeuta

Escuchar

Las relaciones de pareja no son fáciles, pues los involucrados deben afrontar diversos dilemas y obstáculos que fortalecerán el vínculo que los une o simplemente lo desatará. Uno de los problemas que una relación puede llegar a enfrentar es la intervención de la suegra, un tema que en redes sociales puede generar algunos memes, pero quienes deben padecerlo lo podrían calificar como algo negativo.

Sobre este tema, la psicoterapeuta Natalia Ruiz de Otero contó en el programa de televisión Sale el sol (Imagen Televisión) qué desataría que esto se presente y cómo solucionarlo.

Mejorar la relación con la suegra suele ser un punto de interés en una relación (Foto Pexels)

Uno de los puntos mencionados por los que la suegra interviene constantemente en la relación amorosa de su hijo o hija, a pesar de que ya sea un adulto, e incluso, esté casado, es por el lazo emocional que los une y que lleva a una persona a no querer apartar de su vida a su madre.

¿Cómo mejorar la relación con la suegra?

Otro hecho estaría relacionado con que la mujer pudo haber decidido tener un hijo para llenar vacíos emocionales y al ver que esta parte de su vida se aleja para iniciar un romance con alguien, le llevaría a creer que se quedará sola.

Pero el asunto no siempre es solo del lado de la suegra, la psicoterapeuta agrega que otro hecho por el que alguien no se lleva bien con la madre de su pareja, es porque no resolvió algunos asuntos en la adolescencia con su progenitora y, en la adultez, los expone frente a la nueva figura maternal.

Aunque puede haber más factores, Natalia Ruiz de Otero afirma que se deben poner límites por parte de los hijos y sus parejas, en los que no se ataque a la mujer, no se generen discusiones y todo se lleve con la mayor tranquilidad posible.

La profesional añade que dichos límites no son para alejar a la otra persona de su vida, sino para acercarla más de manera sana y respetando los espacios del otro.

Por Karen Castañeda

