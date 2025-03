Los cuatro hábitos que debés eliminar de tu vida si no querés problemas de memoria

La memoria es fundamental en la vida de cualquier ser humano. Esto se debe a que permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades, tomar decisiones, almacenar ideas y socializar, entre otras tantas actividades. Sin embargo, hay hábitos que se realizan día a día que pueden deteriorar su funcionamiento y que se recomienda eliminarlos. ¿Cuáles son y por qué son tan perjudiciales?

En declaraciones con la BBC, el profesor Charan Ranganath, director del Laboratorio de Memoria Dinámica de la Universidad de California, Estados Unidos, indica que hay cuatro actividades que pueden minimizar su desgaste.

1. No descansar lo suficiente: los problemas laborales, económicos y las situaciones familiares pueden hacer que se dificulte conciliar el sueño. “Ahora sabemos que el cerebro cuenta con un sistema que drena las toxinas que se acumulan en él, incluida la proteína amiloide, la cual está implicada en la aparición del Alzheimer. Este sistema se pone en marcha durante la noche”, afirmó Ranganath. Si no se respeta el tiempo de descanso, el cerebro no puede purificarse y recargar baterías. Para conseguir esta meta, se recomienda no comer de más ni beber alcohol hasta altas horas de la noche y tampoco utilizar elementos como computadoras, tablets y celulares en la cama. Por otro lado, también es conveniente tomar pequeñas siestas por la tarde para recuperar energía y permitir que el cerebro realice de forma adecuada sus funciones.

2. Hacer varias tareas a la vez: realizar varias actividades al mismo tiempo puede ser una demostración de capacidad, sin embargo, puede traer consecuencias inmediatas. “La corteza prefrontal nos ayuda a centrarnos en lo que necesitamos hacer para alcanzar nuestros objetivos, pero esa maravillosa capacidad se empantana si saltamos continuamente de un objetivo a otro”, explicó Ranganath. La superposición de actividades implica que no se preste atención a ninguna de las dos, excepto, que esas tareas están relacionadas. Aun así lo ideal es terminar una tarea antes de empezar otra y silenciar todo aquello que pueda complicar el logro de los objetivos, en especial, el celular.

3. Caer en la monotonía: el cerebro es selectivo con sus recuerdos, por eso, “la plasticidad en el cerebro nos ayuda a realizar tareas, en especial aquellas que son repetitivas, de manera más eficiente”, explicó el profesor de la Universidad de California. Si se rompe con la monotonía y con la rutina, se ayuda a que esa plasticidad se mantenga. Las recomendaciones son simples y contundentes: hacer cosas nuevas de formas nuevas es fundamental.

4. Confiarse demasiado: “Las personas creen que su memoria es muy buena hasta que en algún momento de sus vidas se dan cuenta de que no es así”, afirmó Ranganath y agregó: “El propósito de la memoria no es recordar el pasado, aunque pueda hacerlo, sino tomar la información importante del pasado que necesitamos para entender el presente y prepararnos para el futuro”. Por tal motivo, si no practicamos la memorización, es difícil que se pueda ejercer. El cerebro no está preparado para recordar las cosas tal cual se aprendieron; es importante entonces aplicar tácticas para fijarlas en el cerebro.

Cuatro actividades para ejercitar la memoria

Según indica “Konexión Alzheimer” hay algunas actividades que permitir mejorar la memoria y mantenerla activa.

1. Juegos y rompecabezas: ​juegos de mesa, cartas, sudokus y crucigramas mejoran la memoria al exigir recordar reglas y patrones.

2. Aprendizaje continuo: aprender idiomas, tocar instrumentos musicales o resolver problemas matemáticos mantienen activas las conexiones neuronales.

3. Ejercicio regular: actividades como caminar, nadar o ciclismo mejoran el flujo sanguíneo cerebral, reduciendo el riesgo de deterioro cognitivo.

4. Dieta equilibrada: consumir alimentos ricos en antioxidantes, omega-3 y vitaminas del complejo B (como nueces, pescado azul y vegetales) favorece la función cerebral.

5. Uso de los sentidos: relacionar datos con olores, sonidos o imágenes mejora la retención

