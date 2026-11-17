Pasar horas en el gimnasio puede equivaler a un esfuerzo inútil si la rutina carece de rumbo, mientras un gesto tan cotidiano como elegir las escaleras en lugar del ascensor transforma por completo la salud física y mental. Las investigaciones científicas revelan que este hábito supera a los entrenamientos tradicionales en cinta, sin demandar tiempo extra ni equipamiento costoso.

Aunque el entrenamiento de fuerza en gimnasios resulta fundamental, el ejercicio cardiovascular diario tiene otras reglas Shutterstock

Muchas personas pasan largas horas sobre la cinta de correr sin llegar a los resultados cardiovasculares esperados. Aunque el entrenamiento de fuerza en gimnasios resulta fundamental, el ejercicio cardiovascular diario tiene otras reglas. Según el American College of Sports Medicine, subir escaleras destaca entre las actividades de intensidad media-alta más eficientes.

A diferencia de caminar sobre terreno llano, este hábito eleva la demanda energética porque moviliza el peso corporal completo, ya que dispara la frecuencia cardíaca de forma inmediata, involucra a todos los músculos de las piernas y obliga al organismo a consumir mayor cantidad de oxígeno.

Un estudio reciente publicado bajo el título Prospective study of stair climbing, genetic susceptibility, and incident cardiovascular disease demostró un dato contundente: las personas que ascienden unos 50 escalones cada día presentan un riesgo menor de sufrir enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas.

Las personas que ascienden unos cincuenta escalones cada día presentan un riesgo menor de sufrir enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas iStock

Una solución accesible contra el sedentarismo

Para quienes carecen de tiempo o presupuesto para asistir a un gimnasio, las escaleras representan una alternativa perfecta. No exigen material específico y permiten fraccionar el esfuerzo a lo largo de la jornada.

Alexis Marcotte-Chenard, investigador en salud vascular, define este hábito como un “snack” de ejercicio. Esta modalidad consiste en periodos breves de actividad vigorosa distribuidos durante el día.

Los estudios sugieren que subir más de cinco tramos de escaleras al día se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images

En ese sentido, los datos muestran que el 70% de los empleados prefiere realizar pequeños ascensos periódicos antes que una sesión intensa de alta exigencia de una sola vez.

Las ventajas superan al entrenamiento en máquinas especializadas debido a un detalle clave: el descenso. Al subir, los músculos del muslo se acortan; al bajar, se alargan mediante contracciones excéntricas. Este movimiento de bajada genera un estímulo óptimo para lograr fibras más fuertes, además de incrementar el gasto calórico a largo plazo durante la fase de reparación.

Pero el impacto positivo no se limita al sistema cardiovascular o a la fuerza de las piernas. Distintos análisis demuestran mejoras notables en las capacidades cognitivas.

Andreas Stenling, profesor de psicología, comprobó que este ejercicio optimiza la flexibilidad mental y la capacidad de inhibir información irrelevante. Por otra parte, investigaciones de la Universidad de Yamaguchi revelan que subir un par de tramos agudiza la concentración para resolver problemas, mientras que bajar escaleras estimula el pensamiento creativo, lo que genera una cantidad significativamente mayor de ideas originales frente a quienes utilizan el ascensor.

Tan beneficioso es subir escaleras como bajarlas Getty Images

Fijar una meta resulta sencillo. Superar cinco tramos diarios (cincuenta escalones) protege la salud del corazón. Sin requerir récords mundiales ni marcas extremas, optar siempre por los escalones transforma la salud física y mental de manera inmediata.

Cualquier persona interesada en iniciar esta práctica ante dudas médicas o corporales específicas debe consultar previamente con un especialista para asegurar pautas adaptadas y una progresión segura hacia el bienestar.