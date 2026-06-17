Los especialistas revelaron cuál es el mejor horario para levantarse después de los 60 años

A medida que envejecemos, el cuerpo experimenta transformaciones naturales que impactan en distintos aspectos de la vida cotidiana. Uno de los cambios más frecuentes está relacionado con el sueño. Después de los 60 años, es habitual que las personas se acuesten más temprano, tengan un descanso más liviano o se despierten varias veces durante la noche.

Frente a esta realidad, los especialistas destacan la importancia de sostener hábitos regulares de descanso para favorecer la salud física y mental. En este contexto, diversos expertos coinciden en que despertarse entre las 6 y las 7:30 de la mañana suele ser un horario beneficioso para la mayoría de los adultos mayores.

Según los especialistas en medicina del sueño, este rango horario permite una mejor sincronización con el ritmo circadiano, el reloj biológico interno que regula funciones fundamentales como el sueño, la vigilia, la temperatura corporal y la producción hormonal.

Entre las 6.30 y las 7 es el horario perfecto para despertarse después de los 60 años (Foto: Pexels)

Además, coincide con las primeras horas de luz natural, un factor clave para ayudar al organismo a diferenciar los momentos de descanso y actividad. La exposición a la luz solar durante la mañana contribuye a regular la producción de melatonina, la hormona encargada de inducir el sueño. Por este motivo, muchas personas mayores encuentran beneficios al comenzar el día temprano y mantener horarios relativamente estables durante toda la semana.

Más allá de la hora en que suene el despertador, los expertos remarcan que lo verdaderamente importante es alcanzar una cantidad adecuada de sueño reparador. Las recomendaciones de la National Sleep Foundation señalan que los adultos de 65 años o más deberían dormir entre siete y ocho horas por noche. Diversas investigaciones asociaron este nivel de descanso con una mejor salud cardiovascular, cognitiva y emocional.

Dormir menos de lo necesario de manera habitual puede aumentar el riesgo de padecer hipertensión, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes y trastornos relacionados con la salud mental, como la ansiedad y la depresión.

El no dormir adecuadamente puede llevar a una persona a enfermarse física y mentalmente (Foto: Pexels)

A pesar de estas recomendaciones, los especialistas aclaran que no existe una única hora ideal para levantarse después de los 60 años. Las necesidades de descanso pueden variar según el estado de salud, la actividad física, los medicamentos que consume cada persona y sus hábitos cotidianos. Por eso, algunos adultos mayores pueden sentirse perfectamente descansados despertándose a las seis de la mañana, mientras que otros necesitarán hacerlo un poco más tarde.

Lo importante es mantener una rutina consistente que permita completar las horas de sueño recomendadas y despertar con sensación de descanso. Los expertos coinciden en que el secreto para poder tenerla no consiste necesariamente en madrugar, sino en respetar horarios estables para acostarse y levantarse todos los días.

Una rutina ordenada ayuda al organismo a regular sus ciclos naturales y favorece un sueño de mejor calidad. De esta manera, el cuerpo puede recuperarse adecuadamente y afrontar las actividades diarias con mayor energía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA