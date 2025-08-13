Los motivos por los que tenemos sueño después de comer

Sentir mucho sueño después del almuerzo es un síntoma común conocido como somnolencia postprandial, que puede estar relacionado con la alimentación o indicar problemas de salud como la resistencia a la insulina. Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), consumir alimentos ricos en carbohidratos puede provocar fatiga al alterar los niveles de azúcar en sangre y afectar la energía durante la tarde.

Si la somnolencia se presenta después de comer de forma frecuente, incluso sin ingerir comidas pesadas, podría ser una señal de desequilibrios metabólicos o del ritmo circadiano, según la Secretaría de Salud de México.

La somnolencia tras comer puede indicar problemas de salud (Foto de carácter ilustrativo: Freepik) MAZKO VADIM

Causas de la somnolencia postprandial

Según la Secretaría de Salud de México, la somnolencia tras el almuerzo se debe al aumento rápido de glucosa en la sangre y a una digestión lenta, esto afecta la energía y provoca fatiga postprandial. Por eso, muchas personas sienten sueño y baja energía después de comer.

Los síntomas comunes por la fatiga postprandial:

Debilidad

Falta de concentración

Pesadez corporal

Mareo ocasional

Causas frecuentes del sueño después de comer

El metabolismo lento puede causar sueño frecuente después del almuerzo, al igual que problemas en órganos digestivos diferentes al páncreas. Además, el consumo excesivo de alcohol puede intensificar esta fatiga postprandial, afectando su energía diaria.

Alimentos como la leche, la banana, el pavo, el pan blanco y el arroz pueden aumentar la somnolencia después de comer, por eso es importante controlar su consumo para mantener niveles óptimos de energía durante la tarde.

Altos niveles de azúcar pueden causar sueño tras comer (Foto de carácter ilustrativo: Freepik) Seva Levytskyi

Recomendaciones para evitar el sueño después de comer

Comer porciones balanceadas y moderadas

Mantener una hidratación adecuada

Realizar actividad física regularmente

Tener un descanso adecuado y horarios de alimentación

El sueño excesivo y el cansancio constante pueden estar relacionados con enfermedades como apnea del sueño, narcolepsia o trastornos metabólicos, según el Instituto del Sueño de España. Por eso, es importante realizar exámenes médicos para descartar causas más graves y mantener una buena salud general.

*Por María Luisa Álvarez Mejía