El ibuprofeno se posiciona como uno de los fármacos más consumidos por la población para tratar dolores musculares, cefaleas o síntomas menstruales. Ante esta alta demanda, surge una duda frecuente entre los pacientes: ¿es mejor optar por la dosis de 600 mg para obtener una respuesta analgésica superior? La respuesta corta de los expertos apunta a que no siempre existe una relación directa entre una mayor cantidad de miligramos y un alivio más rápido o efectivo del malestar.

Mariano Giménez, farmacéutico: “El ibuprofeno de 600 y el de 400 tienen el mismo efecto analgésico, pero el de 600 duplica los efectos adversos”

Mariano Giménez, farmacéutico de profesión, analiza el uso habitual de estas presentaciones y aclara que tanto el ibuprofeno de 400 mg como el de 600 mg ofrecen efectos terapéuticos similares ante un dolor puntual. En consecuencia, el especialista sostiene que incrementar la dosis no conlleva necesariamente un beneficio extra. Por el contrario, el profesional advierte que la ingesta de 600 mg eleva el riesgo de sufrir efectos adversos, un factor que los consumidores suelen pasar por alto durante la automedicación. “El ibuprofeno de 600 y el de 400, a nivel analgésico, tienen exactamente el mismo efecto. Pero el ibuprofeno de 600 duplica los efectos adversos del ibuprofeno tanto a nivel gastrointestinal como cardíaco como renal”, señaló.

Tanto el ibuprofeno de 400 mg como el de 600 mg ofrecen efectos terapéuticos similares ante un dolor puntual Tamakhin Mykhailo

Según explica Giménez, la ingesta de dosis elevadas impacta de forma negativa en varios sistemas vitales del cuerpo. “Estos efectos secundarios pueden afectar principalmente a los sistemas gastrointestinal, cardiovascular y renal”, apuntó el experto. Debido a estos potenciales riesgos, el farmacéutico recomienda optar siempre por la opción de 400 mg al momento de enfrentar un dolor de cabeza, siempre bajo la premisa de considerar las particularidades de cada paciente y las sugerencias previas de un profesional de la salud.

Esta advertencia resulta clave debido a que el ibuprofeno integra el grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos por sus siglas como AINE. Estos medicamentos generan reacciones adversas con mayor frecuencia cuando los usuarios los consumen en dosis altas o durante lapsos de tiempo prolongados. Por este motivo, la recomendación estándar consiste en utilizar la cantidad mínima eficaz necesaria para el control del dolor y mantener el tratamiento durante el menor tiempo posible.

Además, el experto subraya la importancia de actuar de manera temprana ante la aparición de las primeras señales de malestar. Intervenir en las fases iniciales facilita el tratamiento y mejora la calidad de vida del paciente. Para optimizar este proceso, existen hoy en el mercado farmacéutico formulaciones diseñadas con el fin de acelerar la absorción del principio activo en el organismo. Giménez menciona, a modo de ejemplo, las presentaciones que combinan ibuprofeno con arginina, las cuales buscan agilizar la absorción a nivel intestinal. “El comprimido no tiene que deshacerse. En cuanto te lo tomas, se rompe, con una absorción muy buena”, dijo.

Otra opción terapéutica destacada por el farmacéutico reside en las cápsulas blandas. En estas presentaciones, el medicamento se encuentra en estado líquido dentro de la cápsula. Esto evita que el comprimido requiera un proceso complejo de desintegración previo, tal como ocurre con las versiones convencionales. De esta forma, el diseño permite una digestión más rápida y eficiente del principio activo para lograr el alivio esperado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.