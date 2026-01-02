Ni café ni siestas: esta es la vitamina esencial para eliminar el cansancio mental de raíz

Los especialistas del National Institutes of Health (NIH) destacaron la relevancia de la vitamina B12 en la regulación de la vitalidad del organismo. Este compuesto resulta fundamental para la preservación de las funciones cognitivas y la estabilidad del sistema nervioso central en adultos.

Por qué hay una vitamina clave para combatir el cansancio físico y mental

La carencia de vitamina B12 esencial produce una caída en el nivel de energía corporal y psíquica. Este componente químico, según los informes del NIH, funciona como un pilar en la formación del ácido desoxirribonucleico, el material genético presente en la totalidad de las células humanas.

Otros signos incluyen: ulceraciones en la lengua, problemas de equilibrio y una notable confusión mental. LA NACION

Su presencia en la sangre evita la aparición de la anemia megaloblástica, una afección que genera debilidad y fatiga extrema en los pacientes. El organismo requiere este elemento para mantener la salud de las neuronas y optimizar el desempeño diario en diversas tareas.

El proceso metabólico depende de esta sustancia para la generación y el aprovechamiento de la fuerza física. La nutrición, la digestión y la regulación de la temperatura corporal se vinculan directamente con sus niveles en el cuerpo.

El portal médico MedlinePlus indica que la producción de glóbulos rojos también requiere este insumo biológico de manera constante. La médula espinal y el cerebro utilizan este recurso para su mantenimiento estructural.

La formación del ácido desoxirribonucleico depende de niveles adecuados de este componente químico Foto de Freepik

Cuáles son los alimentos con alta concentración de este nutriente

La dieta diaria debe incorporar fuentes de origen animal para garantizar los depósitos de este elemento. El hígado de res encabeza la lista de productos con mayor densidad nutricional en esta categoría. Otros mariscos y cortes de carne roja aportan cantidades significativas para cubrir los requerimientos básicos.

El pescado representa otra opción válida: el salmón y el atún poseen concentraciones elevadas de este componente. Las aves de corral, como el pollo, y la carne de cerdo, integran el grupo de alimentos recomendados por los expertos en nutrición. Los lácteos, entre los que destacan la leche, el queso y el yogur, facilitan la ingesta diaria necesaria.

La vitamina B12 presente en el yogur griego es un micronutriente esencial que funciona como catalizador en los procesos energéticos del cuerpo humano Freepik

Los huevos completan el esquema de productos naturales con este aporte vitamínico. Existen alternativas para quienes restringen el consumo de carne: los cereales para el desayuno y las levaduras nutricionales suelen contar con fortificación artificial para suplir estas necesidades.

Señales de alerta ante la falta de este nutriente

La deficiencia de esta sustancia química se traduce en síntomas físicos y cognitivos visibles. La piel pálida y las palpitaciones constantes indican una posible escasez de este recurso. La pérdida de peso y la disminución del apetito aparecen con frecuencia en los cuadros clínicos de insuficiencia.

La ingesta de huevo puede colaborar a suplir la deficiencia de B12

Otros signos incluyen: ulceraciones en la lengua, problemas de equilibrio y una notable confusión mental. El impacto emocional también resulta evidente ante niveles bajos de este compuesto. La depresión y las dificultades en la memoria alteran la rutina de las personas afectadas.

En el caso de los bebés, la falta de este nutriente provoca retrasos en el crecimiento y el desarrollo general. La fatiga persistente constituye la señal más común y requiere una evaluación médica inmediata para determinar el origen del decaimiento.