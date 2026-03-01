No es falta de disciplina al intentar bajar de peso: así funciona la biología detrás del efecto rebote al enfrentar la obesidad

Al acercarse el 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad, la discusión sobre esta enfermedad vuelve a centrarse en uno de los mayores retos de la salud pública: no solo lograr que una persona con obesidad pierda peso, sino evitar que lo recupere. Un estudio reciente del Imperial College London puso el foco en el llamado “efecto rebote”, al evidenciar que, después de adelgazar, el organismo puede desarrollar cambios biológicos persistentes en el tejido adiposo que facilitan la recuperación del peso perdido.

Estos hallazgos científicos ayudan a explicar por qué muchas personas experimentan una rápida reganancia tras dietas o tratamientos para adelgazar. Lejos de tratarse de una simple falta de disciplina, el fenómeno responde a mecanismos fisiológicos de defensa del cuerpo, que tienden a restablecer el peso previo cuando se detecta una reducción significativa de las reservas energéticas.

A partir de esta evidencia, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo reiteró su llamado a que la obesidad sea entendida y tratada como lo que es: una enfermedad crónica, metabólica y hormonal, y no un asunto estético o de fuerza de voluntad. Para la asociación, el estudio refuerza la necesidad de un abordaje integral y estructurado, con liderazgo del endocrinólogo, que no se limite a la pérdida de peso inicial, sino que esté orientado a prevenir el efecto rebote y reducir complicaciones a largo plazo.

Desde esta perspectiva, el tratamiento de la obesidad debe contemplar todas sus fases, incluida la de mantenimiento. La actividad física regular ocupa un lugar central en ese proceso, no solo durante el adelgazamiento, sino especialmente después. La evidencia científica citada por la Asociación señala que el ejercicio de fuerza y resistencia contribuye a preservar la masa muscular durante el tratamiento, a sostener el gasto energético y a mejorar la sensibilidad a la insulina, factores clave para disminuir el riesgo de recuperar el peso en el tiempo.

La experiencia clínica respalda estas advertencias. Según explica el doctor John Duque, endocrinólogo y miembro de la Asociación, en consulta es frecuente encontrar pacientes que han intentado bajar de peso a través de dietas de moda, como el ayuno intermitente, los planes extremadamente bajos en calorías o la dieta cetogénica, casi siempre sin supervisión profesional.

“A corto plazo pueden generar resultados visibles, pero cuando no existe un abordaje médico integral, el organismo activa mecanismos de adaptación metabólica que aumentan el apetito, reducen el gasto energético y favorecen la recuperación del peso perdido”, señala.

Duque enfatiza que la obesidad no se corrige únicamente restringiendo calorías. Requiere identificar alteraciones hormonales, preservar la masa muscular, tratar las comorbilidades y definir un plan de mantenimiento a largo plazo. “De lo contrario, el rebote no es la excepción, es la regla”, advierte.

El efecto rebote se manifiesta como la recuperación parcial o total del peso tras haberlo perdido y tiene una explicación biológica clara. Luego de una reducción significativa de peso, el cuerpo disminuye el gasto de energía, incrementa las señales de hambre y reduce las de saciedad, en un intento por volver a su estado anterior. Investigaciones recientes también sugieren que el tejido graso conserva cambios que facilitan esta recuperación si no existe un seguimiento adecuado.

Por esta razón, la reganancia es frecuente cuando se abandonan dietas restrictivas o se suspenden tratamientos sin un plan estructurado de mantenimiento. Comprender que el efecto rebote es una respuesta fisiológica y no un fracaso individual resulta clave para transformar la conversación pública sobre la obesidad y asumirla como una enfermedad crónica que exige seguimiento médico continuo, ajustes terapéuticos y acompañamiento especializado a largo plazo.

En la práctica clínica, añade Duque, la pérdida de peso no puede abordarse de forma aislada ni improvisada. Debe hacer parte de una estrategia integral que incluya la evaluación de comorbilidades como resistencia a la insulina, dislipidemias o alteraciones tiroideas; acompañamiento nutricional personalizado; actividad física orientada a preservar la masa muscular y, cuando está indicado, tratamiento farmacológico supervisado. “La obesidad no es simplemente un balance entre calorías que entran y salen; intervienen señales hormonales y metabólicas como la leptina, la grelina y la insulina, que regulan el apetito y el almacenamiento de grasa”, explica.

Desde la endocrinología, el abordaje contrasta con las estrategias que suelen viralizarse en redes sociales sin respaldo científico. El endocrinólogo no solo prescribe tratamientos —incluidos medicamentos modernos para el control del apetito y la regulación metabólica—, sino que evalúa de manera integral al paciente, mide su composición corporal, interpreta sus riesgos y ajusta el plan terapéutico de forma individualizada.

Para la asociación, la obesidad es una enfermedad compleja que afecta múltiples órganos y sistemas. Por ello, cualquier proceso de pérdida de peso debe enfocarse en beneficios sostenibles en salud y en la reducción de riesgos a largo plazo, más allá de resultados rápidos o cambios temporales en la balanza.

Por Edwin Caicedo