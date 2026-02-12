No solo es la comida callejera: estos son los productos que más generan enfermedades transmitidas por alimentos

Durante 2025, se registraron cientos de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). El fenómeno, advierten los expertos, no se limita a la comida callejera. El riesgo se extiende a todos los espacios donde los alimentos se manipulan, desde restaurantes y cafeterías hasta la cocina del hogar. “Estamos frente a una alarma silenciosa que se dispara en lugares que solemos considerar seguros”, señaló Andrés Cortés, microbiólogo de la Universidad Manuela Beltrán.

Las regiones Andina y Caribe concentran la mayor parte de los brotes, impulsadas por su alta densidad poblacional y la amplia oferta de servicios de alimentación. Antioquia lidera la lista con 96 brotes (14,5 %), seguida por Cesar (52), Cali (51), Bogotá (39) y Nariño (36).

Sin embargo, el dato que más preocupa a las autoridades sanitarias es que el 46 % de los brotes se producen dentro de los hogares. Los restaurantes representan el 16,3 % y otros espacios, el 13,9 %.

No solo en la comida callejera están las bacterias RICHARD I'ANSON/GETTY IMAGES

No se trata de un solo microorganismo. El INS confirmó 132 brotes con agentes identificados en 2025, y casi la mitad de ellos fueron causados por Escherichia coli (48,5 %), bacteria asociada a la contaminación fecal y a malas prácticas de higiene. Cortés explicó que la E. coli puede llegar a los alimentos a través de aguas de riego no potables o por manipuladores que no se lavan correctamente las manos después de ir al baño.

Otras bacterias también están causando estragos:

Staphylococcus aureus (11,4 %): presente en la piel, nariz y garganta, se transmite a través de alimentos manipulados sin tapabocas, con heridas descubiertas o con higiene deficiente. Es común en arroces, cremas y productos de panadería.

presente en la piel, nariz y garganta, se transmite a través de alimentos manipulados sin tapabocas, con heridas descubiertas o con higiene deficiente. Es común en arroces, cremas y productos de panadería. Coliformes fecales (6,8 %): su presencia indica contaminación con materia fecal, generalmente por agua no potable o superficies sucias.

su presencia indica contaminación con materia fecal, generalmente por agua no potable o superficies sucias. Salmonella spp. (5,3 %): se encuentra principalmente en huevos crudos, pollo mal cocido y lácteos no pasteurizados.

se encuentra principalmente en huevos crudos, pollo mal cocido y lácteos no pasteurizados. Bacillus cereus (4,5 %): aparece en arroz, pastas y comidas dejadas a temperatura ambiente durante varias horas. Recalentar estos alimentos no siempre elimina la toxina que producen, lo que explica brotes incluso tras volver a calentar la comida.

Los productos listos para el consumo lideran los brotes con un 27,7 %, incluyendo ensaladas empacadas, embutidos, comidas refrigeradas y sándwiches. “Estos alimentos no pasan por procesos de cocción que reduzcan el riesgo microbiológico. Si han sido manipulados incorrectamente, pueden convertirse en focos importantes de contaminación”, señaló el experto.

Los síntomas incluyen diarrea intensa, vómito, fiebre, dolor abdominal y deshidratación, y pueden aparecer pocas horas después de ingerir un alimento contaminado Shutterstock

Los productos cárnicos (23,1 %) y los lácteos (18,5 %) completan la lista de alimentos más implicados. Uno de los errores más frecuentes es romper la cadena de frío. Mantener los alimentos bajo refrigeración o congelación es clave, ya que la temperatura ambiente permite la multiplicación rápida de microorganismos.

Las ETA no son simples indigestiones. Los síntomas incluyen diarrea intensa, vómito, fiebre, dolor abdominal y deshidratación, y pueden aparecer pocas horas después de ingerir un alimento contaminado. En niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, estas infecciones pueden derivar en hospitalizaciones, complicaciones graves e incluso la muerte.Recomendaciones para reducir riesgos en casa

Los expertos sugieren medidas sencillas que pueden salvar vidas:

Lavarse bien las manos antes de cocinar y después de ir al baño.

Cocinar completamente carnes, huevos y pollo.

Mantener la cadena de frío en carnes, lácteos y comidas preparadas.

Desconfiar de alimentos listos para el consumo que no estén refrigerados.

Usar siempre agua potable para lavar y preparar alimentos.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud calcula que las ETA enferman a 600 millones de personas y causan 420.000 muertes cada año, lo que convierte a estas infecciones en un problema de salud pública que trasciende fronteras. En Colombia, la alerta es clara: la prevención comienza en la cocina de cada hogar, y pequeñas fallas de higiene pueden tener consecuencias de gran alcance.

Por Edwin Caicedo