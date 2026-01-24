El listado de los alimentos que afectan la salud intestinal

Una de las principales preocupaciones de las personas está relacionada con la salud intestinal. Por eso, muchos recurren a alimentos básicos y saludables que antes eran desconocidos, como el kéfir, la kombucha, el kimchi y el chucrut. Algunas investigaciones demostraron que un intestino sano puede influir en todo, desde el sistema inmunológico hasta el metabolismo e incluso en la salud mental, por lo que es importante consumir alimentos adecuados y saludables.

Según informó el portal BMC Gastroenterology, los casos de enfermedad inflamatoria intestinal, que incluyen enfermedades autoinmunes como la de Crohn y la colitis ulcerosa, aumentaron un 34% en diez años. De acuerdo con las encuestas realizadas, se encontró que una de cada dos personas tiene reflujo ácido, y cada día aumentan más las intolerancias alimentarias debido a los malos hábitos.

Por ello, es importante que el organismo desarrolle bacterias buenas en el intestino, y esto se logra al consumir alimentos ricos en probióticos y prebióticos saludables, además de dejar de lado los ultraprocesados y los alimentos ricos en grasas trans.

Los ultraprocesados son los alimentos que peores resultados dejan en el cuerpo Mark Lennihan - AP

Estos son algunos alimentos que afectan la salud intestinal

Desde hace mucho tiempo, diversos estudios demostraron que los alimentos ultraprocesados y aquellos con un alto contenido de grasa y azúcar son malos para el intestino.

Pan

Hay un producto que no puede faltar en la canasta de los hogares: el pan. Según el fisiólogo gastrointestinal de la Clínica del Microbioma, Jordan Haworth, este no aporta un gran beneficio para la salud intestinal. “Muchos panes de supermercado son sorprendentemente malos para el intestino debido a su alto contenido de emulsionantes sintéticos”, comentó.

Los emulsionantes son utilizados para añadir volumen a los alimentos y se encuentran en una variedad de productos populares que van desde los pasteles hasta los yogures infantiles. Los expertos sugieren que estas sustancias pueden alterar la separación entre la capa de grasa y la capa de agua en el intestino, lo que genera una brecha en su revestimiento protector.

El alto contenido de emulsionantes sintéticos en el pan genera que sea un alimento no recomendado

“El procesamiento del pan blanco también elimina la fibra, que es crucial para alimentar las bacterias intestinales buenas y eliminar toxinas, lo que conduce a una diversidad microbiana deficiente”, comentó Haworth. Por otro lado, el científico y profesor Tim Spector, fundador de la popular aplicación de dieta Zoe, comentó que el pan de masa madre es más “saludable” que el tradicional.

Helado

Los helados también afectan la salud intestinal, ya que contienen demasiado azúcar y grasas trans; por ello, su ingesta debe ser con moderación. “Pero no es solo la riqueza y las grandes cantidades de azúcar del popular postre lo que puede dañar el intestino. Los helados también están llenos de emulsionantes, que se utilizan para crear su textura suave, evitar los cristales de hielo y mezclar las grasas y el agua que contienen”, comentó Jordan Haworth.

De acuerdo con el especialista, los emulsionantes sintéticos más comunes que se encuentran en los helados de tienda incluyen mono y diglicéridos, conocidos como E471, así como carragenina y polisorbato. Los azúcares que se encuentran en la leche, llamados lactosa, suelen fermentar el colon, lo que causa hinchazón, gases y diarrea.

Demasiado azúcar y grasas trans, el problema principal del helado (Foto: FreeP¡CK)

Una alternativa saludable para el intestino es el yogur fermentado, como el kéfir o variantes del yogur griego, según Haworth. “Curiosamente, los datos sobre el consumo de productos lácteos muestran que las personas que consumen más productos lácteos fermentados suelen tener niveles más bajos de inflamación que quienes comen menos”, argumentó.

Gaseosas y golosinas bajas en azúcar

El exceso de azúcar alimenta las bacterias intestinales dañinas, ya que promueve la inflamación, lo que afecta el revestimiento intestinal. Una investigación realizada en animales demostró que los edulcorantes pueden alterar el equilibrio de los microbios intestinales, algo que reduce las bacterias beneficiosas y aumenta las potencialmente dañinas.

“Si usted tiene sobrepeso o desea mantener su peso, probablemente consumirá más edulcorantes. Sin embargo, esto puede afectar negativamente al microbioma intestinal y también al metabolismo”, explicó el experto.

Queso vegano

Aunque muchas personas suelen utilizar los quesos veganos, sus ingredientes pueden ser perjudiciales para el intestino, explicó Adrienne Benjamin, nutricionista de salud intestinal en el portal ProVen Biotics.

Los quesos veganos tienen poco valor nutricional y pueden irritar el revestimiento intestinal (Foto: FreeP¡CK)

“Muchos quesos falsos se elaboran con aceites refinados, almidones y estabilizadores que ofrecen poco valor nutricional y pueden irritar el revestimiento intestinal”, afirmó. De acuerdo con el experto, los quesos veganos también suelen carecer de los cultivos vivos presentes en los productos lácteos fermentados, los cuales son beneficiosos para la salud intestinal.

Por Wendys Pitre Ariza