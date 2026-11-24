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Paloma San Basilio, 76 años: “Desayuno un huevo pasado por agua todas las mañanas”
En diálogo con un programa de streaming, la actriz española reveló su secreto para estar radiante y poder soportar las giras que realiza dentro y fuera del país
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Paloma San Basilio es una actriz y cantante española de fama internacional. Con sus 76 años todavía realiza giras por su propio país y también en el exterior; y para ello, hace hincapié en el desayuno. Para la artista, esta es la comida más importante del día, ya que asegura, le proporciona la energía para afrontar las responsabilidades cotidianas.
En una entrevista que ofreció al programa de streaming Estirando el chicle, San Basilio describió qué alimentos ingiere al inicio del día para estar así de radiante.
“Me encantan los huevos”, destacó la actriz, quien los incluye en sus comidas matinales, ya que aportan proteína y grasas saludables, sin la necesidad de que tenga como contrapartida un pico de azúcar en sangre.
“Desayuno mucha proteína. Por las mañanas desayuno un huevo pasado por agua, todas las mañanas”, señaló San Basilio. Esta opción deja la yema líquida y la clara a punto de cocción; es una forma saludable de ingesta sin la utilización de aceite vegetal industrial.
Asimismo, San Basilio agregó a la lista “nueces, jugo de naranja, lino dorado y tostada de pan integral”. “Es mi comida favorita del día. Es muy bonito ver la naranja... las nueces, hay gente que come kiwi, entonces, es un plantel de colores. Todo rico y todo bueno”, añadió.
Según la artista, a esta edad evita tomar pastillas para dormir incluso cuando realiza viajes extensos entre España y los Estados Unidos; puede pasar de dos a tres noches sin descansar bien, pero le escapa a la medicación sintética.
“Cambié mi bioritmo. Antes tenía una obsesión con la tostada integral, la manteca y la memelada de naranja. Hasta que subí unos kilos, entonces mi hija me avisó que estaba comiendo mal. Cambié la dieta y con eso pude bajar el peso de sobra. Fue un descubrimiento tardío. Antes dormía hasta las 11. Ahora me levanto a las 7 y descubrí la mañana entera para mí”.
Como reflexión final, la actriz española incentivó a que todas las personas presten atención a lo que consumen y cómo es su estilo de vida para poder cambiarlo si tiene aspectos nocivos. “Me gustó el cambio, me dio una vida distinta. A cualquier edad uno puede cambiar de algo”, insistió.
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